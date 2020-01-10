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DHA-Mustafa ULUSOY
Haber Giriş: 10.01.2020 - 12:54,Son Güncelleme:/

Minibüsün çarptığı köpek tedaviye alındı

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Minibüsün çarptığı köpek tedaviye alındı

ÇORUM’un Osmancık ilçesinde, minibüsün çarpmasıyla yaralanan sokak köpeği, götürüldüğü hayvan barınağında tedaviye alındı.

Dün öğle saatlerinde, Yazı Mahallesi Adnan Menderes Caddesine çıkan sokak köpeğine, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen minibüs çarptı. Sürücü, yoluna devam ederek kaçarken, kanlar içindeki köpeği görenler belediye ekiplerinden yardım istedi. Gelen görevliler tarafından alınan yaralı köpek, hayvan barınağına götürüldü. Veteriner hekim İsmail Bilgener tarafından yapılan kontrolde köpeğin sağ ön ayağındaki kemikte kırıklar olduğu tespit edildi. Bilgener, tedaviye alınan köpeği, sağlığına kavuşana kadar barınakta misafir edeceklerini söyledi.

 

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