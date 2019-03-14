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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA - Fotoğraflar: İHA
14.03.2019 - 01:13, Son Güncelleme:

Minibüsün altına saklanıp polise direndi!

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Minibüsün altına saklanıp polise direndi!

Karaman'da dün sabah çay ocağı işletmecisi Şevket Ozan Gülke'yi (31) çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçan Ertuğrul S. ve Cihan C., polisin takibi sonucu yakalandı. Şüphelilerden Cihan C. Polise teslim olmamak için bir minibüsün altına saklanıp boynuna dayadığı bıçakla direndi. Cihan C., psikolog eşliğinde 2 saat süren ikna çabasıyla teslim oldu.

Olay sabah saatlerinde Tahsin Ünal Mahallesi’ndeki bir pasajda meydana geldi. Pasajdaki çay ocağının önünde Şevket Ozan Gülke, henüz bilinmeyen bir nedenle Ertuğrul S. ve Cihan C. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Şevket Ozan Gülke, bıçakla kovalandı. Pasajın ikinci katında Ertuğrul S. ve Cihan C., burada yakaladıkları Gülke'yi çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtılar.

Minibüsün altına saklanıp polise direndi

Cinayet Bürosu ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Fevzi Paşa Caddesi üzerinde olayın şüphelisi Ertuğrul S. gözaltına alınırken, polisi gören Cihan C. kaçmaya başladı. Cihan C. polisten kurtulabilmek için cadde üzerindeki bir minibüsün altına saklandı.

Minibüsün altına saklanıp polise direndi

Ekiplerin kendisini fark ettiğini anlayan Cihan C. boynuna dayadığı ekmek bıçağıyla saatlerce polise direnerek teslim olmadı.

Minibüsün altına saklanıp polise direndi

Polisin ve psikoloğun yaklaşık 2 saat süren ikna çabasının ardından elindeki bıçağı bırakan Cihan C. polis tarafından gözaltına alındı.

 

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