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    Minibüsü sıkışmaktan böyle kurtardılar

    İHA
    04.07.2018 - 09:28 | Son Güncelleme:

    Amasya’da bir kapalı otoparkın çıkışında sıkışacağı görülen minibüsü içine binip ağırlık yapan vatandaşlar kurtardı.

    Şehir merkezinde girdiği bir kapalı otoparkın çıkış kısmından geçmek üzere olan minibüsün sürücüsü tavanın otoparkın çıkış kapısının üstüne sürteceğini fark etti. Bunun üzerine önce lastiklerin havasını indiren sürücü sonrasında da çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

    Minibüsü sıkışmaktan böyle kurtardılarBir anda çok sayıda vatandaş minibüsün içine binerek sürtünmeden çıkarılmasını sağladı. Kurtarma operasyonunun ardından 10 vatandaşın minibüsün içinden inip gündelik yaşamına devam ettiği o anlar ise cep telefonuyla görüntülendi.
    Minibüsü sıkışmaktan böyle kurtardılar

    Minibüsü sıkışmaktan böyle kurtardılar

    Etiketler: Amasya , minibüs , son dakika , haberler
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