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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BURSA (İHA)
16.10.2018 - 11:44, Son Güncelleme:

Minibüste önce tartışma çıkardı, sonra herkesi şoke etti!

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Minibüs şoförünün cep telefonunu çalan hırsız saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Önce şoförle tartışma çıkardı ardından harekete geçti.

Bursa'da cep telefonunu çalmak için hareket halindeki minibüs şoförü ile tartışma çıkaran yolcu, tartışmanın fiziki müdahaleye dönüştüğü sırada cep telefonunu çaldı. Telefonu çaldıktan sonra bir anda tartışmayı bitiren hırsız, dakikalar sonra minibüsten ayrıldı. Tüm bu yaşananlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kent Meydanı-Ovaakça minibüs hattında şoförlük yapan Abdulbaki S.’nin aracına Kent meydanı durağında bir yolcu bindi. Abdulbaki S.’nin hemen arkasındaki koltuğa oturan şahıs, bir süre sonra Abdulbaki S. ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında hareket halindeki minibüs şoförüne fiziki müdahalede bulunmaya başlayan şahıs, bir anda şoförün yanında bulunan cep telefonunu çaldı. Telefon çaldıktan sonra tartışmayı bitiren şahıs, birkaç dakika sonra minibüsten inerek olay yerinden uzaklaştı. Tüm bu yaşananlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Minibüs şoförü Abdulbaki S. olaydan sonra cep telefonunun olmadığını fark etti. Araçta bulunan güvenlik kameralarını incelenmesinin ardından, telefonun tartışma sırasında çalındığını anladı. Durumu polis ekiplerine haber veren S., hırsız hakkında şikayetçi olurken, kamera kayıtlarını inceleme altına alan ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Tartışma sırasında cep telefonu çalınan şoförün oğlu Yunus S., “Babam minibüs şoförlüğü yapıyor. Şahıs 08.30’da Kent Meydanı'dan araca biniyor. İlerleyen dakikalarda “ çok hız yapıyorsun” gibi basit sebeplerden kasti bir şekilde tartışma çıkarıyor. Fiziki müdahalede de bulunuyor. Babam da seyir halinde olduğu için sakinleştirmeye çalışıyor. O sırada şahıs, fiziki müdahale yaptığı anda boş bir an buluyor ve o esnada vites kolunun yanında bulunan akıllı cep telefonun alıyor. Telefonu alarak tek hamlede cebine koyuyor. 2-3 dakika sonrada Yeniceabat yakınlarında minibüsten iniyor. Biz gerekli yerlere başvuruları yaptık. Bir an önce bulunmasını istiyoruz. Telefonun maddi değeri önemli değil, burada hem şoföre karşı yapılmış bir şey var, hem de yolculara. Hareket halindeki minibüsün şoförüne müdahalede bulunuyor” dedi.

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