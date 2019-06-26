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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
26.06.2019 - 09:37, Son Güncelleme:

Minibüste korku dolu anlar! Ne yaptılarsa çıkaramadılar

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İstanbul Pendik’te annesiyle birlikte minibüste yolculuk yapan küçük çocuk, koltuğun arkasına düşürdüğü klasörünü almaya çalıştığı sırada kolu koltuğun arasına sıkıştı. Minibüs şoförü ile yolcular ne kadar uğraştılarsa çocuğun kolunu sıkıştığı yerden çıkaramadılar. Daha sonra küçük çocuğun kolunun itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılmasıyla anne ile minibüstekiler rahat bir nefes aldı. İtfaiyenin, küçük çocuğun kolunu sıkıştığı yerden çıkarmaya çalıştığı anlar minibüsün güvenlik kameralarına yansıdı.

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  • Minibüste kolu sıkışan çocuğu kurtarma çabası kamerada
  • Minibüste kolu sıkışan çocuğu kurtarma çabası kamerada
  • Minibüste kolu sıkışan çocuğu kurtarma çabası kamerada
  • Minibüste kolu sıkışan çocuğu kurtarma çabası kamerada
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Pendik’te geçtiğimiz günlerde annesiyle birlikte hatlı minibüsün arka koltuğunda seyahat eden Bülent Barlas Arslan, klasörünü koltuğun arkasındaki bagaj kısmına düşürdü. Küçük çocuk, kolunu koltuğun arasından sokarak klasörünü düştüğü yerden almaya çalıştı. Çocuk, klasörünü düşürdüğü yerden alamadığı gibi bir de kolunu koltuğun arasına sıkıştırdı.

Minibüs şoförü Tekin Aycan, minibüsü durdurarak bagaj kapısını açtı ve çocuğun kolunu sıkıştığı yerden çıkarmaya çalıştı. Koltukları sökmesine rağmen çocuğun kolunun sıkıştığı yerden kurtaramayan şoför Aycan, minibüsü itfaiye istasyonuna çekti. İtfaiye görevlileri çocuğun kolu sıkışmış halini ilk gördüklerinde şaşkına döndüler.

Küçük çocuğun kolu, buradaki itfaiye erlerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı. Küçük çocuk, annesi ve minibüstekiler çocuğun kolunun kurtarılması ile rahat bir nefes aldılar. Kolunda herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenilen küçük çocuk, tedbir amaçlı olarak ambulans ile hastaneye götürüldü.

Minibüs şoförü Tekin Aycan, “Yolda annesi ile ufaklık bindi. Sonra klasörünü düşürdü bagaja. Elini oraya sokarak almaya çalışıyordu ben hatta aynadan fark ettim. Annesine dedim 'hayırdır bayan?' 'Çocuk bir şey düşürdü' dedi. Dedim ki 'elini sokma eli sıkışır, ben yardımcı olurum.' Kenara çektim çekmeme rağmen çocuk elini sokunca sıkıştı. Ben de minibüsü çektim kenara geldim yanına baktım kolu sıkışmış. Koltuğu söktüğüm halde yine yapamadık. Arka bagajı açtım aşağıdan uğraşayım dedim yine çıkaramadık. Dedim bu böyle olmaz, yolcuları bindirdim arabaya, dörtlüleri yakarak itfaiyeye gittim. Onlar da uğraştılar çıkardılar. Ambulansa çocuğu gönderdi, Allah’a şükür bir şey yoktu” dedi.

Minibüstekiler ile itfaiye ekiplerinin, çocuğun kolunu sıkıştığı yerden çıkarmak için çabaladığı anlar minibüsün güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde minibüs şoförü çocuğun kolunu sıkıştığını fark ederek aracı durduruyor ve müdahale ediyor. Daha sonra tekrar minibüse binerek aracı itfaiye istasyonuna çekiyor ve itfaiye erleri çocuğun kolunu sıkıştığı yerden kurtarıyor.

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