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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL,(DHA)
03.11.2018 - 11:25, Son Güncelleme:

Minibüste dehşet anları! Sopalarla saldırdılar...

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Minibüste dehşet anları! Sopalarla saldırdılar...

Bakırköy'de, yol kenarına park ettikleri otomobillerini sürten yolcu dolu minibüsün şoförüne iki kişinin sopalarla saldırı anı saniye saniye kameraya yansıdı. Darp raporu alan minibüs şoförü görüntülerle birlikte savcılığa başvurarak saldıran iki kişiden şikayetçi oldu.

Olay, 11 Eylül günü Soğanlık Mahallesi'nde bir sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 M 4291 plakalı hatlı minibüsüyle seyir halinde olan Şemsettin Ö., yol kenarında park halindeki 34 LG 8303 plakalı otomobile yandan sürttü. Bunun üzerine Şemsettin Ö. ile park halindeki otomobilin sahipleri iki kişi arasında önce tartışma ardından kavga yaşandı. Yolcuların araya girmesiyle kavga yatıştırılınca minibüs şoförü yoluna devam etti. Aynı güzergahtan yolcu ile tekrar dönen minibüs şoförünün önü aynı iki kişi tarafından kesildi. Ellerinde sopalar bulunan iki kişi, minibüsü durdurarak araca ve şoföre sopalarla saldırdı. Minibüsün içerisine de dalan şüpheliler, yolcuların arasında şoförü yumruklayarak feci şekilde dövdü.

Bütün bu yaşananlar saniye saniye minibüsün kamerasına yansıdı. Minibüs şoförü kamera kayıtları ve hastaneden darp raporu da yanına alarak savcılığa şikayet başvurusunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken kamera kayıtlarından şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. 

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