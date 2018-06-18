Minibüsçü bıçağı öldürdü

Yağcı işe başlar başlamaz, Bağcılar-Parseller hattındaki bazı minibüs şoförleriyle yolcu alıp verme konusunda tartışma yaşadı. Perşembe günü ise Yenigün Mahallesi 590 Sokak ile 605 Sokağın kesiştiği yerde, Yağcı’nın kullandığı minibüsün önü, 3 minibüsçü tarafından kesildi. Çıkan tartışmada Mustafa Yağcı bıçaklanarak yaşamını yitirdi. Olayı gerçekleştirdikleri öne sürülen minibüsçüler M.Y. (30) ve kardeşi S.Y. (25) gözaltına alındı. Yağcı Ailesi’nin 10 yıl önce bir çocuklarını kaybettiği, Mustafa Yağcı’nın evin tek çocuğu olduğu belirtildi.



