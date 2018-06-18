Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Minibüsçü bıçağı öldürdü

    Minibüsçü bıçağı öldürdü

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    18.06.2018 - 22:46 | Son Güncelleme:

    İstanbul’da amatör futbol takımında lisanslı futbolcuyken bir ay önce sakatlan Mustafa Yağcı (23) Bakırköy- Bahçelievler hattında minibüs şoförlüğü yapmaya başladı.

    Yağcı işe başlar başlamaz, Bağcılar-Parseller hattındaki bazı minibüs şoförleriyle yolcu alıp verme konusunda tartışma yaşadı. Perşembe günü ise Yenigün Mahallesi 590 Sokak ile 605 Sokağın kesiştiği yerde, Yağcı’nın kullandığı minibüsün önü, 3 minibüsçü tarafından kesildi. Çıkan tartışmada Mustafa Yağcı bıçaklanarak yaşamını yitirdi. Olayı gerçekleştirdikleri öne sürülen minibüsçüler M.Y. (30) ve kardeşi S.Y. (25) gözaltına alındı. Yağcı Ailesi’nin 10 yıl önce bir çocuklarını kaybettiği, Mustafa Yağcı’nın evin tek çocuğu olduğu belirtildi.

    Etiketler: gazetehaberleri , istanbul , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri