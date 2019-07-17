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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL (İHA)
17.07.2019 - 10:25, Son Güncelleme:

Yer Şişli… Taksici ‘üstüme çıktın’ dedi, minibüsçü saldırdı!

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Şişli’de cadde üzerinde seyir halinde olan taksici, minibüsün önüne direksiyonu kırınca ortalık karıştı. Taksicinin “üstüme çıktın” sözünü küfür olarak anlayan şoför, tekme ve tokatlarla saldırdı. Kavga anı kask kamerasına yansıdı.

Şişli Merkez Mahallesi Darülaceze Caddesi üzerinde geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, cadde üzerinde seyir halinde olan 34 TBK 77 plakalı otomobil sürücüsü sinyal vermeden sağ şeride geçmek istedi. O esnada sağ şeritten süratli bir şekilde seyreden minibüs şoförü, önüne kıran taksiciyi korna basarak uyardı. Bunun üzerine sol şeride geri dönen taksici, “üstüme çıktın” diyerek şoföre tepki gösterdi. Taksicinin tepkisini küfür olarak anlayan minibüs şoförü, yolcu dolu aracından yol ortasında inerek taksicinin üstüne yürüdü.

TAKSİCİYİ TEKME VE TOKATLARLA DARP ETTİ

Taksici adamın koşarak üstüne geldiğini görünce camı kapatarak kapıları kilitlemek istedi. Ancak minibüs şoförü kapıyı açarak taksiciye saldırmaya başladı. Birkaç tekme ve tokat atarak taksiciyi darp eden şahıs, sürücünün “küfür etmedim” demesine rağmen bir türlü sakinleşmedi. Öfkeden deliye dönen ve küfürler savuran minibüs şoförünü çevredeki vatandaşlar sarılarak uzaklaştırdı. Olayın ardından minibüs şoförü aracına binerek uzaklaştı. Korku dolu anlar ise bir motosikletlinin kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

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