Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen TIR’a çarptı: 13 yaralı

    Minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen TIR’a çarptı: 13 yaralı

    Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya) (DHA)
    29.03.2018 - 10:26 | Son Güncelleme:

    KONYA’nın Ereğli ilçesinde minibüsün, kırmızı ışıkta bekleyen TIR’a arkadan çarpması sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye uyruklu 13 kişi yaralandı.

    Kaza, saat 06.30 sıralarında Konya- Adana Karayolu Ereğli ilçesi yakınlarındaki Türkmen Kavşağı’nda meydana geldi. Suriye uyruklu sürücünün kullandığı 45 NA 068 plakalı minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kırmızı ışıkta bekleyen Mehmet Zeki Tunca yönetimindeki 33 CVF 77 plakalı TIR’a arkadan çarptı.

    Kazada, direksiyon başında sıkışan minibüs sürücüsü ile birlikte aynı araçta bulunan çoğu kadın ve çoçuk Suriye uyruklu 13 kişi yaralandı. Sürücü olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Minibüstekilerin Ereğli’nin Zengen Mahallesi’nde oturan bir yakınlarının cenazesine geldikleri ve Manisa’ya geri dönerken, kazanın meydana geldiği belirtildi.

    Etiketler: trafik kazası , NoMobil , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri