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    Minibüs 'kâhya'larından şoke eden vurgun! Ayda 70 bin lira…

    İSTANBUL,(DHA)
    13.04.2018 - 15:53 | Son Güncelleme:

    Kadıköy-Kartal dolmuş hattında 14 "kâhya" gözaltına alındı. Kâhyaların, tehdit ve zor kullanarak minibüs şoförlerinden günlük 50-60 lira para aldıkları ve aylık en az 60-70 bin liralık haksız kazanç elde ettikleri belirtildi.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri minibüs şoförlerinden zorla para alındığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Yapılan tespitlerde Kadıköy-Kartal dolmuş hattında kanunen yasaklanmış olmasına rağmen "kâhya" diye tabir edilen kişilerin örgütlenerek her gün araç başına zorla ve tehditle para topladığı belirlendi.

    Aynı aileye mensup 16 kişinin yakalanmasına yönelik sabah erken saatlerde eşzamanlı baskınlar yapıldı. 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mermi ile çek, senet, ajanda, defter ve banka dekontları ele geçirildi. Nitelikli yağma-bıçakla kasten yaralama suçlamasıyla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.

    KİŞİ BAŞI AYLIK 70 BİN LİRALIK VURGUN YAPMIŞLAR

    Habertürk’te yer alan habere göre ise gözaltına alınan kahyaların, tehdit ve zor kullanarak minibüs şoförlerinden günlük 50-60 lira para aldıkları ve aylık en az 60-70 bin liralık haksız kazanç elde ettikleri belirtildi.

    Etiketler: kahya , Kadıköy-Kartal dolmuş hattı , gündem
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