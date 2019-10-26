Minibüs durağında 3 kişiyi öldüren çeteye ikinci dalga operasyon
İstanbul Arnavutköy’de, minibüs durağında 3 kişiyi öldüren organize suç örgütüne yönelik düzenlenen ikinci dalga operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi’ndeki Haraççı Durağında, 3 Mart 2019 günü yaşanan uzun namlulu silahlarında kullanıldığı çatışmada, aynı aileden Şahin Yıldız, Fırat Yıldız ve Hasan Yıldız hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, Arnavutköy ve Gaziosmanpaşa’da faaliyet yürüten organize suç örgütünün minibüs durağını ele geçirmek istemesi üzerine minibüsçülerle aralarında tartışma başladığı, tartışmanın da silahlı kavgaya dönüştüğü belirlendi. Çetenin durağa korsan taksilerini de yerleştirmeye çalıştığı tespit edilirken, çatışmada ölenlerin minibüs durağında çalışanlar olduğu belirlendi. Olayın ardından düzenlenen operasyonda çete üyesi 12 kişi gözaltına alındı.
İlk operasyonda gözaltına alınan 12 kişi tutuklanırken Organize polisi dün de çeteye yönelik ikinci dalga operasyon düzenledi. Operasyonda G.K, A.Y ve B.K’nın da arasında bulunduğu 9 kişi daha gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda, 1’i kurusıkı 2 tabanca, 2 tüfek, 139 mermi, 76 kartuş, 1 muşta ve çelik yelek ele geçti. Polis soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.
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