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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.08.2019 - 14:03, Son Güncelleme:

Minibüs bariyerlere çarptı: Anne ile kızı öldü... Aracın kapısı bulunamadı

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Minibüs bariyerlere çarptı: Anne ile kızı öldü... Aracın kapısı bulunamadı

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan minibüs bariyerlere çarptı. Kazada kapısı açık olan minibüsten yola savrulan Gamze Süpürgeci (30) ile kızı Sudenaz Süpürgeci (12) öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralandı. Polis ve jandarma yaptıkları aramaya rağmen çok sayıda civcivin de bulunduğu aracın kapısını bulamadı.

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan minibüs bariyerlere çarptı. Kazada kapısı açık olan minibüsten yola savrulan Gamze Süpürgeci (30) ile kızı Sudenaz Süpürgeci (12) öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralandı. Polis ve jandarma yaptıkları aramaya rağmen çok sayıda civcivin de bulunduğu aracın kapısını bulamadı.

Kaza, Marmara Ereğlisi’nin Yeniçiftlik Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Tekirdağ’dan İstanbul istikametine giden Ahmet Süpürgeci (36) yönetimindeki 22 AP 751 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağındaki bariyere çarptı. Kazada minibüste bulunan Gamze Süpürgeci ile kızı Şudenaz Süpürgeci, kapısı açık olan araçtan yola düşerek, hayatlarını kaybetti. Ahmet Süpürgeci ile çocukları Baran Süpürgeci ve Edanur Süpürgeci de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralıları, Çorlu Devlet Hastanesi’ne götürdü. Cumhuriyet savcısı ve jandarmanın yaptığı incelemenin ardından hayatını kaybeden anne ile kızının cansız bedenleri de Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

ARACIN KAPISI BULUNAMADI

Kaza sonrası jandarma ve polis ekipleri, olay yerinde olmayan aracın kapısını aradı. Ancak yapılan aramalara rağmen kapı bulunamadı. Çok sayıda civciv de bulunan aracın kapısı açık halde seyir edip etmediği araştırılıyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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