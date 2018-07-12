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    Minibüs askeriyenin bahçesine girdi: 2 yaralı

    Hürriyet Haber
    12.07.2018 - 07:39 | Son Güncelleme:

    İstanbul Sancaktepe’de bir yolcu minibüsü yolda ki aşırı sulama nedeni ile direksiyon hakimiyetini kaybederek, askeriyenin bahçesine girdi. Kazada iki kişi yaralandı.

    Kaza, 06.00 saatlerinde, Sancaktepe, Abdurrahman Gazi Mahallesi, Osman Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ali Uluocak yönetiminde ki 34 KB 8451 plakalı özel yolcu minibüsü, cadde üzerinde seyir halindeyken, yolda ki aşırı sulama neden ile direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Sancaktepe Kara - Havacılık Alay Komutanlığı’nın, çevresinde bulunan çitlere çarptıktan sonra, takla atarak askeriyenin bahçesine girdi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu polis, Sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. olay yerine kısa sürede gelen ekipler, yaralılara müdahale etti. Kazada minibüs sürücüsü Ali Uluocak ağır yaralanırken, yolcu Murat Bağcı ise hafif sıyrıklarla atlattı.

    Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Etiketler: trafik kazası
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