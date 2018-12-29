Mine Kırıkkanat’a soruşturma
Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat’a Halk TV’deki konuşması nedeniyle soruşturma açıldı. Kırıkkanat, hakkında Halk TV’de yayınlanan “Halk Arenası” programındaki sözleri nedeniyle, “Halkın bir kesimini aşağılamak” suçlamasıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldığı belirtildi.
Kırıkkanat konuyla ilgili dün akşam Twitter hesabından “Bekliyordum, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı imzalı geldi: Hakkımda soruşturma açılmış, 7 gün içinde kendi rızamla ifade vermezsem, zorla alınacak... Yıl 2019, Yeryüzü Cehennemi Türkiye günlükleri” açıklaması yaptı.
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