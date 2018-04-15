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    Mina'ya düğün günü çiçekleri

    Fırat ALKAÇ
    15.04.2018 - 00:19 | Son Güncelleme:

    İran’da düşen jette 7 arkadaşı ve 3 mürettebatla birlikte yaşamını yitiren Mina Başaran, evleneceği gün olan dün ailesi, nişanlısı ve arkadaşları tarafından mezarı başında anıldı. Başaran’ın mezarı gelinliği temsil eden beyaz çiçeklerle donatıldı.

    Minaya düğün günü çiçekleriBİRLEŞİK Arap Emirlikleri’nden İstanbul’a dönerken İran üzerinde düşen uçakta 7 arkadaşı ve 3 mürettebat ile birlikte can veren Mina Başaran, hayatını kaybetmeseydi dün akşam Çırağan Sarayı’nda muhteşem bir düğünle dünya evine girecekti. Genç kız, hayatının en mutlu günü olacak günde mezarı başında hüzünle anıldı, mezarı beyaz çiçeklerle süslendi. Beyaz gelinliği temsil eden gül ve karanfillerle mezarlığa gelen baba Hüseyin Başaran, babaanne Şeyda Başaran ve nişanlısı Murat Gezer gözyaşlarına boğuldu.

    NİŞANLIDAN KALP ÇİÇEK
    Murat Gezer kalp şeklinde tasarlanmış bir çelengi hayatını kaybeden nişanlısının yanı başına bıraktı. Murat Gezer, babaanne Şeyda Başaran ve baba Hüseyin Başaran, çiçekleri mezara bıraktıktan sonra hep birlikte dua etti. Mezarlıkta yaklaşık yarım saat kalan aile daha sonra gözyaşları içerisinde kızlarının mezarı başından ayrıldı. Mina Başaran’ı annesi Beril Başaran ise sabah saatlerinde tek başına mezarlığa geldi. Kızının mezarı başında gözyaşı döken anne Beril Başaran dua ettikten sonra mezarlıktan ayrıldı. Gün içerisinde Mina Başaran’ın mezarı başına arkadaşları ve yakınları da geldi. Mezarlığa çiçek bırakan yakınları dua ederek ayrıldı. Mina Başaran hayatını kaybetmeseydi dün Çırağan Sarayı’nda 500 kişinin katılacağı düğünle hayatını Murat Gezer’le birleştirecekti.

    Minaya düğün günü çiçekleri

    'GELİNLİK' ÇİÇEKLERİYLE GELDİLER
    Ê MİNA Başaran’ın babası Hüseyin Başaran, babaannesi Şeyda Başaran ve nişanlısı Murat Gezer, öğlen 12.00’da Göktürk Mezarlığı’na, beyaz gelinliği temsil eden beyaz güller ve karanfillerle geldi. Babaanne Şeyda Başaran, bir süre konuştuğu Murat Gezer’e uzun süre sarılarak ağladı. Baba Hüseyin Başaran ise elindeki beyaz çiçekleri mezara bırakırken gözyaşlarına hakim olamadı.

    Etiketler: uçak kazası , gazetehaberleri , gündem
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