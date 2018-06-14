Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Minaresiz... Minareli... Minaresiz...

    Minaresiz... Minareli... Minaresiz...

    ANKARA
    14.06.2018 - 00:10 | Son Güncelleme:

    Şeffaf kıble duvarı ve minaresiz oluşuyla sıradışı bir cami olan ve Uluslararası Ağa Han Mimarlık Ödülü sahibi Meclis Camisi’ne hafta başında eklenen ‘mini minare’ sürpriz bir kararla kaldırıldı.

    TBMM’de 34 yıldan beri hizmet veren ödüllü Meclis Camisi’ne eklenen minare sürpriz bir kararla kaldırıldı. Meclis kaynakları, “minare değil alemdi” dedikleri bu eklentinin kaldırılma gerekçesine ilişkin, “Caminin üzerinde bir alem var, ama çok küçük. O nedenle daha büyük bir alem dikilmesi istendi. Ancak dikilen bu alem de mimarisi nedeniyle çok hoş durmadı. O nedenle de, yerine daha güzel bir mimariye sahip bir alem hazırlanıp takılması için kaldırıldı” bilgisini verdiler. Kulislerde ise “Kiliselerdeki çan kulelerini andırıyordu, bu yönde eleştiri gelince kaldırıldı” iddiası dillendirildi.

    KÜLTÜR VARLIĞI TESCİLİ
    Minaresiz, şeffaf kıble duvarıyla ibadethane açısından sıradışı bir mimariye sahip olan cami, Uluslararası Ağa Han Mimarlık Ödülü almıştı. Ünlü mimar Berhuz Çinici ile ailesinin 1978’de tasarladığı proje, TBMM ana binanın mimarı Clemens Holzmeister’ın onayından geçti ve 1984’te hizmete açıldı. Yapıt, “geleneksel ibadethanelerden ayrılan ve topoğrafyanın içine saklanan sıradışı mimarisiyle” uluslararası ödül aldı ve Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’nca “kültür varlığı” olarak tescil edildi.

    Caminin koruma kararı, Kültür Bakanlığı’nın itirazı üzerine geçen yıllarda Danıştay’ca kaldırıldı. Meclis için yetersiz kaldığı gerekçesiyle caminin yıkılması ve yerleşkede taburun boşalttığı alana çok minareli geniş bir cami yapılması planlanmıştı. Meclis Başkanı İsmail Kahraman, “Artacak milletvekili sayısına uygun olarak yeni çalışmalar yapılacağı muhakkaktır” demişti. Ancak TBMM’deki yüksek tadilat maliyetleri nedeniyle bu proje uygulanmadı. Sonra tadilata alınan caminin piramit kubbesi ile teraslanmış piramitlerin tepesine alemler takıldı. Çinici’nin minareyi sembolize etmek amacıyla kullandığı 34 yaşındaki selvi ağacı ise kesildi. 

    Etiketler: gazetehaberleri , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri