Minaresiz... Minareli... Minaresiz...

TBMM’de 34 yıldan beri hizmet veren ödüllü Meclis Camisi’ne eklenen minare sürpriz bir kararla kaldırıldı. Meclis kaynakları, “minare değil alemdi” dedikleri bu eklentinin kaldırılma gerekçesine ilişkin, “Caminin üzerinde bir alem var, ama çok küçük. O nedenle daha büyük bir alem dikilmesi istendi. Ancak dikilen bu alem de mimarisi nedeniyle çok hoş durmadı. O nedenle de, yerine daha güzel bir mimariye sahip bir alem hazırlanıp takılması için kaldırıldı” bilgisini verdiler. Kulislerde ise “Kiliselerdeki çan kulelerini andırıyordu, bu yönde eleştiri gelince kaldırıldı” iddiası dillendirildi.



KÜLTÜR VARLIĞI TESCİLİ

Minaresiz, şeffaf kıble duvarıyla ibadethane açısından sıradışı bir mimariye sahip olan cami, Uluslararası Ağa Han Mimarlık Ödülü almıştı. Ünlü mimar Berhuz Çinici ile ailesinin 1978’de tasarladığı proje, TBMM ana binanın mimarı Clemens Holzmeister’ın onayından geçti ve 1984’te hizmete açıldı. Yapıt, “geleneksel ibadethanelerden ayrılan ve topoğrafyanın içine saklanan sıradışı mimarisiyle” uluslararası ödül aldı ve Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’nca “kültür varlığı” olarak tescil edildi.



Caminin koruma kararı, Kültür Bakanlığı’nın itirazı üzerine geçen yıllarda Danıştay’ca kaldırıldı. Meclis için yetersiz kaldığı gerekçesiyle caminin yıkılması ve yerleşkede taburun boşalttığı alana çok minareli geniş bir cami yapılması planlanmıştı. Meclis Başkanı İsmail Kahraman, “Artacak milletvekili sayısına uygun olarak yeni çalışmalar yapılacağı muhakkaktır” demişti. Ancak TBMM’deki yüksek tadilat maliyetleri nedeniyle bu proje uygulanmadı. Sonra tadilata alınan caminin piramit kubbesi ile teraslanmış piramitlerin tepesine alemler takıldı. Çinici’nin minareyi sembolize etmek amacıyla kullandığı 34 yaşındaki selvi ağacı ise kesildi.