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    Minareden pompalı tüfekle dehşet yaşatmıştı, serbest bırakıldı

    BURSA (İHA)
    13.04.2018 - 15:15 | Son Güncelleme:

    Bursa'da dün elinde pompalı tüfekle çıktığı caminin minaresinde dört saat boyunca rastgele ateş edip tehditler yağdıran şüpheli Murat T. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    Merkez Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi'nde bulunan Kuba Camisi'nin minaresine dün akşam saatlerinde çıkan Murat T. ruhsatsız pompalı tüfek ile çevreye rastgele ateş etmeye başladı.

    Borcu olan ve taahhüdü ihlal iddiasıyla hakkında mahkeme tarafından 5 ay hapis cezası verildiği öğrenilen Murat T., intihar edeceğini söyledi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan ve özel harekât ekibinin de destek verdiği operasyon için olay yerine müzakereci polisler gelmişti. 4 saat süren ikna gayretleri sonunda Murat T. minareden indirildi. Olay yerine gelen ambulansta sakinleştirici iğne yapılan Murat T. hakkında, Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce, 'genel güvenliği kasten tehlikeye düşürmek', 'ruhsatsız silah bulundurmak' ve 'intihara teşebbüs etmek' suçlarından işlem yapıldı.

    Borcu nedeniyle verilen hapis cezasına itiraz edeceğini söyleyen Murat T. daha sonra Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    Minareden pompalı tüfekle dehşet yaşatmıştı, serbest bırakıldı

    Etiketler: bursa , minare , ateş açtı , gündem
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