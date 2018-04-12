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    Minarede uzun namlulu alarmı: Özel harekat teyakkuzda

    Berktuğ ÖNCÜ-Enver FATİH TIKIR/BURSA/DHA
    12.04.2018 - 19:07 | Son Güncelleme:

    Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, elindeki pompalı av tüfeğiyle caminin minaresine çıkan Murat T. (39), polisi alarma geçirdi.

    Bugün saat 18.00 sıralarında, Beşevler Mahallesi’ndeki Kuba Camii’ne gelip, elindeki pompalı av tüfeğiyle minareye çıkan bir kişi, "Çocuklarımın annesi yok, yakında babaları da olmayacak" diye bağırmaya başladı. Haber verilmesi sonucu, olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polisler ikna etmeye çalışırken, Murat T. elindeki pompalı av tüfeğini havaya doğru birkaç el art arda ateşledi. Çevredekiler panik yaşarken, polisin ikna çabaları sürüyor.

    ’20 MERMİM VAR, GEREKİRSE ÇATIŞIRIM’

    Hakkında tutuklama kararı çıktığını, cezaevine girmek istemediğini söyledi. Murat T., "20 mermim var, gerekirse çatışırım" diye bağırdı. Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Özel Harekat ekipleri de olay yerine geldi.

     

    Etiketler: minare , alarm , gündem
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