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    Mina Başaran'ın nişanlısı mezarlığa gitti, bu çiçeği bıraktı

    İHA
    16.03.2018 - 15:24 | Son Güncelleme:

    İran'da düşen jette hayatını kaybeden ve dün toprağa verilen Mina Başaran'ın kabri gül ve çiçeklerle donatıldı. Nişanlısı Murat Gezer'in de büyük kalpli gül demeti bıraktığı görüldü.

    İran'da düşen jette hayatını kaybeden Mina Başaran, dün kılınan cenaze namazının ardından ailesi, nişanlısı ve sevenleri tarafından gözyaşları eşliğinde toprağa verilmişti.

    Bugünde Göktürk Mezarlığı'nda bulunan kabri güller ve çiçeklerle donatıldı. Başaran'ın kabri sevenleri tarafından ziyaret edildi. Dün kendi elleriyle nişanlısını toprağa veren Murat Gezer'in de mezarı üzerine büyük kalpli gül demeti bıraktığı görüldü.

    ''MİNİK KALPLİ MELEĞİM. SENİ ÇOK SEVİYORUM. BENİ BEKLE...MURTY'N''

    Bu arada Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer, iki gün önce Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanan ölüm ilanında ''Minik kalpli meleğim... Seni çok seviyorum... Beni bekle... Murty'n...'' ifadelerine yer vermişti.

    Mina Başaranın nişanlısı mezarlığa gitti, bu çiçeği bıraktı

    Mina Başaranın nişanlısı mezarlığa gitti, bu çiçeği bıraktı

    Mina Başaranın nişanlısı mezarlığa gitti, bu çiçeği bıraktı

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    Mina Başaranın nişanlısı mezarlığa gitti, bu çiçeği bıraktı

    Nişanlısından Mina Başaran için duygusal ilanNişanlısından Mina Başaran için duygusal ilan

    Mina Başaranın nişanlısı mezarlığa gitti, bu çiçeği bıraktı

    Etiketler: jet , Başaran Holding , gündem
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