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    Mina Başaran’ın ismini uçağa yazdılar

    Murat ÇAKIR-İSTANBUL (DHA)
    12.04.2018 - 13:51 | Son Güncelleme:

    BİRLEŞİK Arap Emirlikleri’nden İstanbul’a dönüşte İran’da meydana gelen uçak kazası sonucu hayatını kaybeden Mina Başaran’ın ismi hangar ve uçağa yazıldı.

    Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Apronu’nda bulunan Başaran Yatırım Holding’e ait MC Havacılık hangar binası binası ve bir özel jetin gövdesinde "Mina" ismi yazıldı. İş insanı Hüseyin Başaran’ın kızı Mina Başaran’ın ismi artık özel uçak hangarı ve uçaklarının üstünde yer alacak. 

    Mina Başaran’ın ismini uçağa yazdılarTerminalde bulunan hangarın ön cephesinde yer alan koyu camların bulunduğu bölümde "Mina" isminin yazılı olduğu görüldü.

    Mina Başaran’ın ismini uçağa yazdılarAyrıca, hangarın önünde park halinde bulunan özel jetin ön bölümünde de aynı isim yer alıyor.

     

     

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    Etiketler: Başaran Holding , gündem
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