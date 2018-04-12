Mina Başaran’ın ismini uçağa yazdılar

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Apronu’nda bulunan Başaran Yatırım Holding’e ait MC Havacılık hangar binası binası ve bir özel jetin gövdesinde "Mina" ismi yazıldı. İş insanı Hüseyin Başaran’ın kızı Mina Başaran’ın ismi artık özel uçak hangarı ve uçaklarının üstünde yer alacak.

Terminalde bulunan hangarın ön cephesinde yer alan koyu camların bulunduğu bölümde "Mina" isminin yazılı olduğu görüldü.

Ayrıca, hangarın önünde park halinde bulunan özel jetin ön bölümünde de aynı isim yer alıyor.



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