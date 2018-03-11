Mina Başaran Kimdir? Mina Başaran'ın babası kim?

Başaran Holding'e ait özel uçağın İran yakınlarında düşmesinin ardından, kazada hayatını kaybeden Mina Başaran'ın kim olduğu sorgulanmaya başlandı. Mina Başaran'ın kim olduğunu öğrenmek isteyen vatandaşlar, Mina Başaran'ın kim olduğuna dair araştırma yapmaya başladı. İşte İran'daki kaza sonrası hayata veda eden Mina Başaran'ın hayat öyküsü...

MİNA BAŞARAN KİMDİR?

1990 yılında dünyaya gelen Mina Başaran aslen Trabonlu ve ünlü iş adamı Hüseyin Başaran'ın kızıdır. Özel hayatında "hırslı ve yetenekli" olarak tanımlanan Mina Başaran, 2013 yılında yaklaşık 80 yıllık mazisi olan aile şirketleri Başaran Holding'in yönetimine girmiş ve böylece iş hayatına atılmıştır.

Turizm sektöründeki faaliyetleri ile tanınan ünlü iş adamı Hüseyin Başaran'ın tek kızı olan Mina Başaran'ın Türkiye’nin önde gelen entegre fındık işleme tesislerine sahip olan Başaran Holding'te daha aktif görevler alması bekleniyordu.

Mina Başaran, 11 Mart 2018 Pazar günü, içinde bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye gelen şirketlerine ait özel uçağın İran yakınlarında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı düşmesi sonucu, uçakta bulunan diğer 10 kişi ile birlikte hayatını kaybetti.

Başaran Grubu'nun veliahdı Mina Başaran, Metprint Baskı Sistemleri'nin sahibi Murat Gezer Ekim ayında nişanlanmıştı. Soho House'da düzenlenen bir törenle nişanlanan çift, 14 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda evlenmeyi planlıyordu.