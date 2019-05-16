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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Davut CAN/ İZMİR (DHA)
16.05.2019 - 15:30, Son Güncelleme:

Mimardan acı haber... Eğitime gelen çocuklar havuzda buldu

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Mimardan acı haber... Eğitime gelen çocuklar havuzda buldu

İzmir'in Çiğli ilçesinde mimar Serdar Ölmez (37), yüzmek için gittiği havuzda boğuldu.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nin havuzunda meydana geldi. Mimar Serdar Ölmez, iki arkadaşıyla birlikte yüzmek için geldiği havuzda eğitim alan çocuklar tarafından hareketsiz halde görüldü. Ölmez'in bir arkadaşı ve havuzdaki yüzme eğitmeni suya atlayarak Ölmez'i havuzdan çıkardı. Yüzme eğitimi alan çocuklardan birinin doktor olan babası Ölmez'e kalp masajı yapıp, suni teneffüs uyguladı ve bir yandan da yuttuğu suyu çıkarmaya çalıştı.

Ölmez, durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekibi tarafından, ambulansla Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Serdar Ölmez'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Ölmez'in epilepsi hastalığı olduğu öğrenildi.

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