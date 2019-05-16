Mimardan acı haber... Eğitime gelen çocuklar havuzda buldu
İzmir'in Çiğli ilçesinde mimar Serdar Ölmez (37), yüzmek için gittiği havuzda boğuldu.
Olay, dün saat 20.30 sıralarında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nin havuzunda meydana geldi. Mimar Serdar Ölmez, iki arkadaşıyla birlikte yüzmek için geldiği havuzda eğitim alan çocuklar tarafından hareketsiz halde görüldü. Ölmez'in bir arkadaşı ve havuzdaki yüzme eğitmeni suya atlayarak Ölmez'i havuzdan çıkardı. Yüzme eğitimi alan çocuklardan birinin doktor olan babası Ölmez'e kalp masajı yapıp, suni teneffüs uyguladı ve bir yandan da yuttuğu suyu çıkarmaya çalıştı.
Ölmez, durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekibi tarafından, ambulansla Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Serdar Ölmez'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Ölmez'in epilepsi hastalığı olduğu öğrenildi.
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