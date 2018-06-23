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    'Mimar Sinan'ın tahliye tarihi ertelendi

    ANKARA
    23.06.2018 - 12:49 | Son Güncelleme:

    İSTANBUL Beşiktaş’taki Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) İstanbul Devlet Konservatuvarı’nın 26 Haziran’da boşaltılmasına ilişkin karardan son anda dönüldü.

    İstanbul Beşiktaş’taki Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) İstanbul Devlet Konservatuvarı’nın 26 Haziran’da boşaltılması yönünde karar alınmıştı. Kararın ardından üniversiteye on binlerce destek geldi. Change.org'ta başlatılan 'Binamıza Dokunma' kampanyasına 24 saatte 110 bin kişi imza atmıştı. Bugün Meclis Başkanlığı bir açıklama yaparak tahliye tarihinin ertelendiğini duyurdu.

    TBMM Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, üniversitenin, sınav döneminin tamamlanmamış olması ve taşınılacak yerin tespit edilmesi amacıyla yaptığı tahliyenin makul bir süre erteleme talebinin Meclis Başkanlığı’nca uygun görüldüğünü duyuruldu.

    Konservatuvarın 26 Haziran’da boşaltılması kararı tartışma yaratırken, bu kararın ardından üniversiteye de on binlerce destek mesajı gelmişti.

    TBMM Basın, Yayın ve halkla İlişkiler Başkanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:
    “Mimar Sinan Üniversitesi’ne geçici olarak tahsis edilen Dolmabahçe Sarayı Baltacılar Dairesi’nin bir yıldan fazladır devam eden tahliye süreci neticesinde Beşiktaş Kaymakamlığı anılan binayı 26 Haziran Salı günü tahliye edeceğini bildirmişti.  Üniversitenin; sınav dönemini tamamlamamış olması ve taşınılacak yerin tespit edilmesi amacıyla 22.06.2018 tarih ve 554 sayılı yazısı ile yapmış olduğu tahliyenin makul bir süre erteleme talebi, Başkanlığımız tarafından uygun görülmüş olup, tahliye işlemi Beşiktaş Kaymakamlığı tarafından bir süreliğine ertelenmiştir. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere konservatuvarın kapatılması yahut öğrencilerin mağdur edilmesi söz konusu değildir.
    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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    Etiketler: konservatuar , son dakika , haberler
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