Mimar Sinan operasıyla açılacak
Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ile ilgili Cumhurbaşkanlığı’nda yapılan ilk toplantıda, sanatçı Hasan Uçarsu’nun sahneye koyacağı ve librettosunu Bertan Rona’nın yazacağı Mimar Sinan operasıyla açılması için taslak oluşturuldu.
Gelecek yıl tamamlanması planlanan AKM’nin açılışında kültür merkezinin tarihini eski dekor ve kostümlerle anlatan sergi de yer alacak. 2 bin sanatseverin davetli olacağı açılış Devlet Opera ve Balesi ile Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın sahneye koyacağı birbirinden farklı temsillerle iki hafta sürecek.
Atatürk Kongre Merkezi hazırlık programı açılış komitesi ilk toplantısını geçen hafta Cumhurbaşkanlığı’nda yaptı. Toplantıya Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Protokol Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü yetkilileri katıldı. Cumhurbaşkanı Danışmanı Fecir Alptekin, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefi Rengim Gökmen, AKM açılışında Mimar Sinan Operası’nı sahneye koyacak Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvarı öğretim Üyesi Hasan Uçarsu ve operanın librettosunu yazacak Bertan Rona da yer aldı.
AKM’NİN TARİHİNİ ANLATAN SERGİ
Toplantıda Mimar Sinan Operası ve AKM açılışıyla ilgili taslak oluşturuldu. Buna göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yapması beklenen AKM açılışına 2 bin kişinin davet edilmesi planlanıyor. Açılışta davetlileri AKM’nin tarihini eski dekor ve kostümlerle anlatan sergi karşılayacak. Davetliler daha sonra salona geçerek Mimar Sinan operasını izleyecek. Açılış, farklı eserlerin temsili ile iki haftalık bir sanat şölenine dönüşecek.
SİNAN’IN SANATÇI KİŞİLİĞİ
İlk Türkiye operasının bestecisi Adnan Saygun’un da öğrencisi olan Uçarsu, Hürriyet’e yaptığı açıklamada, “Sinan operası, Mimar Sinan’ın sanatçı kişiliğini ön plana çıkartacak. Şu an yaptığı eserleri yeniden geziyor, Sinan ile ilgili kitaplar okuyorum. Okudukça Sinan’ın müthiş bir sanatçı olduğunu tekrar görüyorum. Mimar Sinan İstanbul’a ruhunu vermiş, damgasını vurmuş bir sanat insanı. 10 yıldır opera eseri sahneye koymak için hazırlanıyordum. Sinan’ın operasını yapmak benim için onur verici” dedi.
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