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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
10.08.2019 - 11:35, Son Güncelleme:

Mimar duyum üzerine harekete geçti! Bilirkişinin büyük yalanını ortaya çıkardı

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Mimar duyum üzerine harekete geçti! Bilirkişinin büyük yalanını ortaya çıkardı

İstanbul Adliyesi'ndeki bir dava dosyasının tarafı olan mimar Ferhunde A, dosyasına "Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Yüksek Mühendisi" imzasıyla rapor sunan bilirkişi Şefika K'nin İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği lisans mezunu olduğunu ortaya çıkarınca savcılık soruşturma başlattı.

İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesinde görülen bir davanın "davalı" tarafı olan mimar Ferhunde A, mahkemece bilirkişi olarak atanan "inşaat yüksek mühendisi" Şefika K. tarafından hazırlanan rapordaki unvanın doğru olmadığı duyumu üzerine harekete geçti.

Mimar Ferhunde A, Boğaziçi Üniversitesine başvurarak, dava dosyasına "Boğaziçi Üniversitesi inşaat yüksek mühendisi" unvanıyla rapor sunan Şefika K'nin aslında bu unvana sahip olmadığını, bu nedenle disiplin soruşturması geçirdiğini öğrendi.

Ferhunde A, Şefika K'nin Bilirkişilik Bölge Kurulu Daire Başkanlığınca başlatılan soruşturma kapsamında savunmasında söylediği, "Boğaziçi Üniversitesinde jeofizik mühendisliği ana bilim dalından aldığı "jeofizik mühendisi" unvanı ve inşaat mühendisliği ana bilim dalından aldığı "inşaat yüksek mühendisi" unvanıyla çalıştığı ayrıca yüksek lisans derecesini aldıktan sonra terfi ettiği" yönündeki ifadeleri üniversiteye ileterek, idari makamlara yapacağı başvuruda kullanmak üzere bu bilgilerin teyidini istedi.

Ferhunde A, üniversiteye sunduğu dilekçe eklerinde, İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesinden aldığı, Şefika K'nin bu odaya kaydının bulunmadığını, lisans öğrenimini inşaat mühendisliği alanında yapan kişilerin inşaat mühendisi unvanını kullanabileceği ve inşaat mühendisliği bölümünden mezun olanların odaya üye olmakla yükümlü bulunduklarını bildiren cevabi yazıyı sundu.

İstanbul Bilirkişilik Bölge Kurulu Daire Başkanlığından da Şefika K. hakkında açılan disiplin soruşturmaları hakkında resmi bilgi alan Ferhunde A, Şefika K'nin "Jeofizik Mühendisi-İnşaat Proje Yönetimi Uzmanı" olduğu halde, hazırladığı bilirkişi raporunda "inşaat yüksek mühendisi" unvanını kullandığı gerekçesiyle "uyarma", bir başka soruşturma neticesinde raporlarında "jeofizik mühendisi" olmasına rağmen "bayındırlık uzmanı" unvanını kullandığının tespit edilmesi üzerine yine "uyarma" disiplin cezası aldığını içeren yazıyı Boğaziçi Üniversitesine gönderdi.

Tüm bu bilgilerin ardından Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ihbarda bulunarak, Şefika K'nin, İstanbul Üniversitesinde jeofizik mühendisiliği lisans eğitimini tamamladığını ve halen Boğaziçi Üniversitesinde Teknik Hizmetler Sınıfında mühendis unvanlı kadroda görev yaptığını, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesindeki davada hazırladığı raporda "Boğaziçi Üniversitesi Jeofizik-İnşaat Yüksek Mühendis" unvanı kullansa da kendisi adına Boğaziçi Üniversitesi tarafından düzenlenmiş lisans veya yüksek lisans mezuniyet belgesi bulunmadığını yazılı olarak sundu.

İhbar dilekçesini işleme koyarak Şefika K. hakkında soruşturma başlatan Sahtecilik ve Dolandırıcılık Soruşturma Bürosu, mimar Ferhunde A'nın da "mağdur" sıfatıyla ifadesini aldı.

"SUNDUĞU RAPOR KAPSAMINDA ALEYHİMİZE KARAR ÇIKTI"

Ferhunde A, ifadesinde, kendisinin ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası şikayetiyle daha önce Şefika K. hakkında iki ayrı iddianame düzenlendiğini, daha sonra bu iki iddianamenin tek bir mahkemede birleştiğini ancak bu soruşturmalarda "resmi belgede sahtecilik" ve "gerçeğe aykırı bilirkişilik" suçlarının irdelenmediğini söyledi.

Şüpheli Şefika K'nin, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesine sunduğu bilirkişi raporunda, sahip olmadığı "inşaat yüksek mühendisi” unvanını kullandığına dikkati çeken Ferhunde A. "Şüpheli bu unvanı, yargılama ve keşif sırasında kullanmaya devam etmiştir. Sunduğu rapor kapsamında aleyhimize karar çıkmıştır. Mahkeme kararında ve hatta İstinaf kararlarında, başvurduğumuz yargılamanın yenilenmesi yönünde verilen kararlarda bütün atıflar bilirkişi raporuna yapılmıştır. Kararın bütün gerekçesini bilirkişi raporu oluşturmuştur. Aleyhimize tüm içeriği ile asılsız ve gerçeğe aykırı rapor oluşturan bilirkişi Şefika K. mağduriyetimize sebep oldu. Ayrıca bilirkişi raporlarında hukuki değerlendirmelerde bulunmaktadır. İcra takibi sebebiyle taşınmazın satış aşamasına gelinmiştir. Takip 7 bin lira civarında başlamıştır. Şu an geldiği aşama haksız olarak 60 bin lira olmuştur." ifadelerini kullandı.

Şikayetçi olduğunu dile getiren Ferhunde A, ifadesinin devamında, şüphelinin başka mahkemelerde sunduğu raporlarda da söz konusu unvanı kullandığını duyduğunu, buna ilişkin belge temin ettiğinde savcılığa sunacağını belirtti.

Savcılığın Şefika K. hakkında başlattığı soruşturma sürüyor.

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