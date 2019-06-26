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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA-DHA
26.06.2019 - 18:09, Son Güncelleme:

Milyonluk vurgun yapıp sevgilisiyle kaçmıştı... Yeni gelişme

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Milyonluk vurgun yapıp sevgilisiyle kaçmıştı... Yeni gelişme

Aydın'da kurduğu hayvan çiftliğine ortak yaptığı bazı kişileri dolandırdığı öne sürülen kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

AYDIN'ın Germencik ilçesinde, İ.B. (37), kurduğu süt çiftliği ile yüksek kar ortaklığı vaadiyle çeşitli meslek gruplarından üye yaptığı 250 kişi ile kredi çektiği özel bankaları toplam 10 milyon lira dolandırıp, eşi ve 3 çocuğunu da bırakarak Azeri sevgilisi ile yurt dışına kaçtı. Mağdurlar, Aydın Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

İddiaya göre, Koçarlı ilçesinde yaşayan İ.B. (37), 2016 yılında Germencik ilçesinde bir hayvan çiftliği kurarak süt sağımına başladı.

İşlerini büyütmek isteyen İ.B, Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan kişilerden para alarak onları da çiftliğe ortak yaptı.

Ortaklarına sattığı süt kadar pay veren İ.B, bir müddet sonra para vermeyince bazı ortaklar kendisiyle iletişim kurmak istedi.

İ.B'den bir süre haber alamayan 14 kişi, savcılığa dolandırıldıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

MAL VARLIĞINA EL KONULDU YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI

Dolandırıldığını iddia eden vatandaşlardan Hüsamettin Afacan (35), "35 bin lira karşılığında 5 inek alarak çiftliğe ortak oldum. Ayda verime göre para ödüyordu.

Sonra para alamamaya başladım. 'Bugün, yarın ödeyeceğim' diye hep oyaladı. Kendisine bir daha ulaşamadık." dedi.

Öte yandan bankalardan çektiği kredileri ödeyemediğinden dolayı zanlının mal varlıklarına el konulduğu ve hakkında yakalama kararı çıkartıldığı öğrenildi.

10 milyonluk vurgun Üç çocuğu ve eşini bıraktı, Azeri sevgilisiyle kayıplara karıştı
10 milyonluk vurgun! Üç çocuğu ve eşini bıraktı, Azeri sevgilisiyle kayıplara karıştı

 

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