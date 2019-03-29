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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL (İHA)
29.03.2019 - 12:41, Son Güncelleme:

Milyonluk vurgun! Bir poşetle girdikleri evden valizle çıktılar

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Kadıköy’de iki eve girerek 1 milyon 30 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan 3 kişi yakalandı. Tutuklanan 3 hırsızın çok sayıda suçtan aranması olduğu öğrenildi. Zanlılar bir apartmana hırsızlık için girdiği sırada apartmanın güvenlik kameralarına yakalandı. Ellerinde sadece bir adet poşet çantayla eve giren 2 hırsızın, apartmandan çıkarken dolu bir valizi taşıdıkları kameralara yansıdı.

Kadıköy’de 3 kişi 12.11.2018 ile 13.12.2018 tarihleri arasında iki ayrı eve girerek ziynet ve takı eşyası çaldı. İsmail H. D., Mehmet G. C. ve Mehmet A.’dan oluşan hırsızlık çetesi girdiği iki evde toplamda 1 milyon 30 bin TL değerinde takı ve ziynet eşyası çaldı. Çete, bir apartmana hırsızlık için girdiği sırada apartmanın güvenlik kameralarına yakalandı. Ellerinde sadece bir adet poşet çantayla eve giren 2 hırsızın apartmandan çıkarken dolu bir valizi taşıdıkları kameralara yansıdı.

BAKIRKÖY’DE YAKALANDILAR

Hırsızlık olayı ile ilgili 2018 yılında açılan soruşturmanın ardından evlere giren 3 kişinin kimliği tespit edildi. Polis ekipleri sürdürdüğü çalışmalarından sonunda Bakırköy’deki bir evde 3 hırsızı da kıskıvrak yakaladı. Evde yapılan aramalarda da evlerden çaldıkları ziynet ve takıların bir kısmı ile bir adet tabanca bulundu. 3 zanlı da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ÇETE SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Çetenin suç dosyası da hayli kabarık çıktı. 1979 doğumlu Mehmet G. C.’nin 21 adet evden hırsızlık, 3 adet uyuşturucu madde bulundurma, 1 adet cinsel saldırı ve 11 yıl kesinleşmiş ceza ve 12 ayrı suçtan aranmasının olduğu, 1976 doğumlu İsmail H. D.'nin 3 adet evden hırsızlık, 1 adet gasp, 2 adet kasten adam yaralama ve 1 adet silahlı kanuna muhalefet suçlarının olduğu ve 1986 doğumlu Mehmet A.'nin ise 4 adet evden hırsızlık, 2 adet uyuşturucu madde bulundurma, 1 adet mala zarar ve 1 adet sahtecilik suç kaydı olduğu tespit edildi.

 

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