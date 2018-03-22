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    Milyonluk boşanma Meclis gündeminde

    ANKARA
    22.03.2018 - 23:06 | Son Güncelleme:

    CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Genç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Genç’in oğlu Murat Genç ile eşi Nazan Genç’in milyonluk boşanma protokolüyle ilgili iddiaları Meclis gündemine taşıdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Emir, Murat Genç’in eşine boşanma yoluyla bir servet ödemesinin, mal kaçırma amacıyla yapıldığı iddialarını sordu.

    GÖKÇEK İDDİASI

    Emir, Meclis Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde, Ankara’da kaldırım, asfalt, beton, bariyer ve mezar taşı üretiminde tekel olan Belbeton A.Ş.’nin, Hüseyin Genç ile oğlu Murat Genç’in sahibi olduğu Genç İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından satın alınmasına karşın perde arkasında Melih Göçek ve ailesinin etkisi altında olduğunun kamuoyu gündeminden hiç düşmediğini öne sürdü. Emir, Belbeton A.Ş.’nin, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden aylık 60-70 milyon liralık iş aldığının, yıllık hak edişinin de 1 milyar liraya ulaştığının ifade edildiğini belirtti. Murat Genç’in, uzun zamandır yurtdışında olduğunun iddia edildiğini söyleyen Emir, Soylu’ya özetle şu soruları iletti:

    MAL KAÇIRMA DOĞRU MU

    “Belbeton Beton Elemanları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 2012 yılından itibaren Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden hangi ihaleleri almıştır? Murat Genç’in, eşine boşanma yoluyla aktardığı malvarlığının, mal kaçırma amacıyla gerçekleştirildiği iddia edilmektedir? Konuyla ilgili herhangi bir inceleme başlatılmış mıdır?”

    Etiketler: gazetehaberleri , tbmm , gündem
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