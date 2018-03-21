Milyonluk boşanma davasındaki 'ihanet' iddialarına cevap

Pınar Güneş, Avukatı Süha Fazlı Erik aracılığıyla açıklama yaptı. Avukat Erik yaptığı açıklamada şunları kaydetti “Öncelikle müvekkilim Levent Karsak'tan 2015 yılında boşanmış olup; boşanma sebebi şiddetli geçimsizliktir. Ancak sanki ‘Müvekkilim ile Murat Genç arasında bir aşk ilişkisi varmış ve müvekkilimin boşanma sebebi de bu ilişkiymiş’ gibi ilgisiz bir şekilde müvekkilimin 2015 yılında gerçekleşen boşanması haberdeki olaya bağlanmış ve sanki yeni gerçekleşmiş gibi yansıtılmıştır.



Müvekkilimin eski eşi Levent Karsak ve Metin Genç Ankara kökenli kamu müteahhitleridir ve bu sebeple de birbirlerini tanımaktadırlar. Ailecek görüşüldüğü, birlikte seyahat edildiği gibi hususlar doğru değildir. Aynı sektörün insanları olmalarından mütevellit birbirlerini tanıdıkları doğru olmakla birlikte müvekkilim ile Murat Genç arasında bir ilişki olduğu da kesinlikle doğru değildir. Ayrıca Genç çiftinin boşanma nedenleri hakkında bilgi sahibi olabilecek bir yakınlığı da bulunmamaktadır.”





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