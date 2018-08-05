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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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05.08.2018 - 18:49, Son Güncelleme:

Milyonların cevabını merak ettiği soru: 'Kurban Bayramı ne zaman?'

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Milyonların cevabını merak ettiği soru: 'Kurban Bayramı ne zaman?'

Kurban Bayramı'nın ne zaman olduğu pek çok vatandaşın bir numaralı gündem maddesi oldu. Her yıl 10 gün geriye doğru idrak edilen Kurban Bayramı'nın bu yıl ne zaman kutlanacağı çok sayıda vatandaş tarafından merakla araştırılıyor. Öte yandan bayram tatilinin kaç gün olacağını merak eden vatandaşlar bayram tatili planlarını ona göre şekillendirmek istiyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün?

Son günlerde yanıtı en çok merak edilen soru, hiç şüphesiz 'Kurban Bayramı ne zaman?' oldu. Ağustos ayının başlamasıyla birlikte bayrama yönelik beklentileri artan vatandaşlar, 2018 Kurban Bayramı'nın ne zaman başlayacağına ve bayram tatilinin kaç gün olacağına dair kesin bilgi almak istiyor. İşte, yoğun şekilde sorgulanan Kurban Bayramı hakkında merak edilen tüm detaylar...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2018 yılında Kurban Bayramı, hafta sonu tatilleri de dahil edildiğinde toplam 9 gün idrak edilecek. Kurban Bayramı'nın arefe günü 20 Ağustos'ta başlayacak. Bayramın son günü ise 24 Ağustos'a denk gelecek. 25-26 Ağustos tarihleri de hafta sonu tatili olarak memurlar için Kurban Bayramı tatilinin devamı niteliğini taşıyacak.

Kurban Bayramının Arefe günü 20 Ağustos Pazartesi günü (Yarım Gün)

Kurban Bayramının 1. günü 21 Ağustos Salı günü

Kurban Bayramının 2. günü 22 Ağustos Çarşamba günü

Kurban Bayramının 3. günü 23 Ağustos Perşembe günü

Kurban Bayramının 4. günü 24 Ağustos Cuma günü olacak.

Yakın zamandaki diğer resmi tatiller;

– 30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe günü) resmi tatil

– 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi günü)

"BİR BUÇUK MİLYON KİŞİ TATİLE GİDECEK"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Kurban Bayramı'nda yaklaşık 1,5 milyon vatandaşın seyahat acentaları aracılığıyla tatile gitmesini beklediklerini bildirdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, dün yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda, yaklaşan Kurban Bayramı'na ilişkin bir karar alındığını belirterek, yapılan düzenleme çerçevesinde Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkartıldığını söyledi. Böylece 20 Ağustos Pazartesi gününe denk gelen arife günü de bayram tatiline dahil edildi.

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, bu yıl Kurban Bayramı’nda 9 gün gibi uzun bir tatil olacağını ifade ederek, "Tatil süresinin uzun olması ve önceden belli olması vatandaşlarımızın tatil planlarını ve rezervasyonlarını daha önceden planlı bir şekilde yapmalarına vesile oldu. Üye acentalarımızdan aldığımız bilgiye göre, bu yıl Kurban Bayramı’nda yurt içinde özellikle sahil kesiminde yer alan otellerin neredeyse tamamı dolmuş durumda. Son dakikaya kalan misafirlerimiz pansiyonlarda bile yer bulamayabilirler." şeklinde konuştu.

Seyahat acentalarının çok yoğun talep aldığını aktaran Bağlıkaya, şunları kaydetti:

"Bu yıl iç pazarda geçen yıla göre yüzde 40’a yakın bir artış var. Kurban Bayramı’nda yurt dışı turlarında geçen yıla göre genel olarak yüzde 35 civarında artış olduğunu söyleyebiliriz. Genel olarak bakıldığında Kurban Bayramı'nda yaklaşık 1,5 milyon vatandaşın seyahat acentaları aracılığıyla tatile gitmesini bekliyoruz. Kurban Bayramı’nda tatile gidecek kesimin yaklaşık yüzde 10’u seyahat acentaları aracılığıyla yurt dışı destinasyonlarını tercih edecek. Kurban Bayramı'nda yurt içinde en çok Ege ve Akdeniz başta olmak üzere sahil bandında yer alan Side, Alanya, Manavgat, Belek, Kemer, Fethiye, Çeşme, Alaçatı, Bodrum, Marmaris, Kuşadası, Didim gibi sahil destinasyonlarına ciddi talep var. Yine Kapadokya, Eskişehir, Kuzey Ege ve Karadeniz destinasyonlarına yönelik kültür turları ve Kıbrıs turlarında geçtiğimiz yıla göre yüzde 35-40 civarı bir artış gözlemliyoruz."

Bağlıkaya, yurt dışı turlarında ise 5 gecelik programlarda Orta Avrupa başkentleri, İspanya, İtalya ve Fransa gibi tüm lokasyonlara talebin mevcut olduğunu belirterek, uzak rota tercihlerinde ise 7 gecelik Uzak Doğu, Vietnam gemi turları gibi rotaların tercih edildiğini, bayramda Yunan adaları turlarının da ilgi gören yerler arasında bulunduğunu bildirdi.

"DİŞİ HAYVAN KESİMİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye genelinde kurban olarak kesilebilecek toplam 1,2 milyon büyükbaş ve 3,8 milyon küçükbaş hayvan bulunduğunu belirterek, "Mevcut hayvan varlığımız, ülkemizin 2018 yılı kurbanlık ihtiyacını karşılayacak seviyededir." dedi.

Türkiye'de halen 16 milyon 105 bin büyükbaş ve 44 milyon 329 bin küçükbaş bulunduğunu belirten Pakdemirli, geçen yılki Kurban Bayramı'nda Türkiye genelinde toplam 817 bin 805 büyükbaş ve 2 milyon 720 bin 271 küçükbaş hayvanın kesildiğini aktardı. Pakdemirli, bu yıl ise ülke genelinde kurban olarak kesilebilecek toplam 1,2 milyon büyükbaş ve 3,8 milyon küçükbaş hayvan bulunduğunun altını çizerek, "Dolayısıyla mevcut hayvan varlığımız, ülkemizin 2018 yılı kurban ihtiyacını karşılayacak seviyededir. Et ve Süt Kurumu (ESK) ayrıca kurban dönemi için tedbiren bu yıl da vakıf ve dernek gibi sivil toplum kuruluşlarının kurbanlık ihtiyacını karşılamak amacıyla hayvan tedariki çalışmalarını yürütmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

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