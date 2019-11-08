Milyonları valizlerle rezidansa taşımışlar
İstanbul’da futbol maçları üzerinden yasadışı bahis oynatan çeteye yönelik operasyonda ele geçen 3 milyon 128 bin 610 TL’nin, rezidansta ele geçtiği daireye çanta ve valizler içinde taşınma görüntüleri ortaya çıktı. 50 milyon TL’yi yönettiği belirlenen çetenin 40 üyesi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir çetenin futbol maçları üzerinden yasa dışı bahis oynattığı belirlendi.
5 Kasım’daİstanbul’da 52 adres ve Kars’ta bir adrese baskın yapıldı. 46 çete yönetici ve üyesinin yakalanması için başlatılan operasyonda 41 kişi gözaltına alındı. Aramalarda, 61 adet cep telefonu, 50 adet simkart, beş adet hafıza kartı, dokuz adet flash bellek, yedi bilgisayar, iki adet tablet, 22 bankamatik fişi, 73 banka kartı ve çetenin para gizlemek için kullandığı Halkalı’daki rezidans dairesinde 3 milyon 128 bin 610 TL ele geçti.
Rezidans dairesinde ele geçen paraların çete üyeleri tarafından çanta ve valizler içinde taşınma görüntülerine de polis ulaştı. Çete üyelerinin ATM’lerden işlem yaparken görüntüleri de elde edildi.
Çete üyeleri tarafından kullanılan dört otomobile el konuldu.
Gözaltına alınan çete üyeleri, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve 7258 sayılı kanuna muhalefet futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanun” kapsamında sorgulandı. 1 kişi serbest kalırken, 40 kişi sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
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