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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çetin AYDIN/İSTANBUL
08.11.2019 - 10:43, Son Güncelleme:

Milyonları valizlerle rezidansa taşımışlar

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Milyonları valizlerle rezidansa taşımışlar

İstanbul’da futbol maçları üzerinden yasadışı bahis oynatan çeteye yönelik operasyonda ele geçen 3 milyon 128 bin 610 TL’nin, rezidansta ele geçtiği daireye çanta ve valizler içinde taşınma görüntüleri ortaya çıktı. 50 milyon TL’yi yönettiği belirlenen çetenin 40 üyesi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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  • Milyonları valizlerle rezidansa taşımışlar
  • Milyonları valizlerle rezidansa taşımışlar
  • Milyonları valizlerle rezidansa taşımışlar
  • Milyonları valizlerle rezidansa taşımışlar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir  çetenin futbol maçları üzerinden yasa dışı bahis oynattığı belirlendi.

5 Kasım’daİstanbul’da 52 adres ve Kars’ta bir adrese baskın yapıldı. 46 çete yönetici ve üyesinin yakalanması için başlatılan operasyonda 41 kişi gözaltına alındı. Aramalarda,  61 adet cep telefonu, 50 adet simkart, beş adet hafıza kartı, dokuz adet flash bellek, yedi bilgisayar, iki adet tablet, 22 bankamatik fişi, 73 banka kartı ve çetenin para gizlemek için kullandığı Halkalı’daki rezidans dairesinde 3 milyon 128 bin 610 TL ele geçti.

Rezidans dairesinde ele geçen paraların çete üyeleri tarafından çanta ve valizler içinde taşınma görüntülerine de polis ulaştı. Çete üyelerinin ATM’lerden işlem yaparken görüntüleri de elde edildi.

Çete üyeleri tarafından kullanılan dört otomobile el konuldu.

Gözaltına alınan çete üyeleri, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve 7258 sayılı kanuna muhalefet futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanun” kapsamında sorgulandı. 1 kişi serbest kalırken, 40 kişi sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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