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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eser PAZARBAŞI/ADANA (DHA)
04.08.2019 - 10:56, Son Güncelleme:

Milyonlarca lira dolandırdılar.. Kendini böyle savundu!

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Milyonlarca lira dolandırdılar.. Kendini böyle savundu!

Adana'da emekli, dul ve yetimleri dolandırdığı iddiasıyla pitbull cinsi köpeklerle korudukları evlerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 kişilik suç şebekesi adliyeye sevk edildi. Şebeke içindeki anne, baba ve kız kardeşiyle dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen Mustafa Yavuz M.'nin 4 yıl boyunca dolandırdığı emeklililerin zor durumda olduğunu görüp vicdanen rahatsız olduğu için dolandırıcılığı bıraktığını söylediği öğrenildi. Yöntemleriyle Yılmaz Erdoğan'ın yönettiği 'Organize İşler' filmini akıllara getiren suç çetesinin 77 kişiyi dolandırıp 135 senete imza attırdıkları ortaya çıktı.

Şubat ayının sonunda emekli H.Ü., Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne giderek yardım etme bahanesiyle kendisine ulaşan şebekenin düzenlediği 1’i sahte 3 senet yüzünden 150 bin liralık borç batağına sürüklendiğini anlattı. Polis, yaşlı adamın ifadesi doğrultusunda tam 5 ay boyunca Aydoğan Ş. (41) ve Mustafa Yavuz M. liderliğindeki şebekeyi adım adım takip edip delil topladı.

Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu deliller üzerine çete lideri Aydoğan Ş. ve sevgilisi Yaprak A.'nın da aralarında bulunduğu 4’ü kadın 15 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Bunun üzerine kaçakçılık büro amirliği dedektifleri 31 Temmuz şafak vakti eş zamanlı olarak Adana ve İstanbul'da 15 adrese baskın düzenledi.

PİTBULL KÖPEKLERİYLE KORUNAN VİLLA

Çukurova ilçesi Karahan Mahallesi’ndeki villaya baskın düzenleyen polis, evin kapısında bulunan 5 pitbull köpeğini veteriner hekim yardımıyla etkisiz hale getirerek kafeslere koydurdu.

Milyonlarca lira dolandırdılar.. Kendini böyle savundu
Oynar başlıklı ve zoom özelliği olan güvenlik kameralarıyla korunan villada sevgilisi Yaprak A. ile yaşayan çete lideri Aydoğan Ş. gözaltına alındı. Ekipler evde yaptıkları aramada alacak defteri, boş ve dolu senetler, çek fotokopileri, cep telefonları, bilgisayar, dijital materyaller ile 2 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirdi.

Milyonlarca lira dolandırdılar.. Kendini böyle savundu
Bu arada baskın sırasında evin garaj kısmının üst tarafında farı yanan otomobil ön tamponu olması da dikkat çekti.

Polisin operasyonunda hedefteki 15 şüphelinin tamamı gözaltına alındı. Olayla ilgili yapılan haberlerin kamuoyu tarafından takip edilmesinden sonra 71 olan mağdur sayısı 77'ye yükseldi. Şebekenin çökertildiğini öğrenen vatandaşlar kendilerinin de aynı yöntemle dolandırıldığını belirterek polise başvuru yaptı. Bu nedenle dolandırılan sayısı 77'ye çıkarken, imzalatılan senet sayısı 135'e çıkıp dolandırılan para miktarı ise yaklaşık 9 milyon liraya kadar yükseldi.

Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Milyonlarca lira dolandırdılar.. Kendini böyle savundu
KREDİ ÇEKEMEYENLERE ARACI BULMUŞ

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 kişinin çekirdek aile olduğu, şüpheli Mustafa Yavuz M.’nin kiraladığı ofiste kredi çekemeyen yaşlılara tanıdık vasıtasıyla kredi ayarladığı babası Bayram M.’nin temlik yoluyla senetleri sattığı annesi Ayfer M. ile kız kardeşi Merve Nur M.’nin ise imzalatılan senetlerde alacaklı konumda oldukları ayrıca dolandırılan paraların bu şahısların hesaplarına yatırıldığı ileri sürülmüştü.

Mustafa Yavuz M. ise sorgusunda emeklileri, dul ve yetimleri dolandırarak, maaşlarına el koyduklarını anlattığı öne sürüldü. Ayrıca şüphelinin bu işi 2015 yılından 2019 yılına kadar yaptığını daha sonra emeklilerin çok zor durumda olduğunu öğrenince vicdanen rahatsız olarak 2019 yılının başında dolandırıcılık yapmayı bıraktığını öne sürdüğü öğrenildi.

Şebekenin diğer lideri Aydoğan Ş.'nin ise hiçbir suçlamayı kabul etmediği, ancak oturduğu 1,5 milyon lira değerindeki villayı nasıl aldığını açıklayamadığı belirtildi.

Çetenin faaliyetleri, Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği ve oynadığı 'Organize İşler' filmini akla getirdi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden çete lideri Aydoğan Ş. ve yardımcısı Mustafa Yavuz M. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaprak A.'nın aralarında bulunduğu 4 kadın serbest bırakılırken, diğer 9 şüpheli de ev hapsine çarptırıldı.

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