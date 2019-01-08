Milyonlarca haplık zula
HIRVATİSTAN’dan hareket eden bir gemide yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Daire Başkanlığı koordinesinde İstanbul ve Adana Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Türk karasularını da kullanacağı belirlenen geminin Yunanistan’ın Pire Limanı’na giriş yaptığının belirlenmesi üzerine Yunan adli makamları ile temasa geçildi ve gemiye operasyon düzenlendi. Yapılan aramada 23 tonluk kurşun levhalar içine zulalalı milyonlarca captagon hap ele geçti. Geminin Dubai’ye gideceği belirlendi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle