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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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17.11.2018 - 09:18, Son Güncelleme:

Milyonlarca genci ilgilendiriyor! Sigorta ve cep harçlığı...

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Milyonlarca genci ilgilendiriyor! Sigorta ve cep harçlığı...

7 milyon üniversite öğrencisinin merakla beklediği haber geldi. Yükseköğretim öğrencileri yaz aylarında toplum yararına düzenlenen programlar kapsamında istihdam edilecek. Yönetmelikte, atılan bu adımlarla öğrencilere çalışma disiplini kazandırılacağı vurgulandı.

Sabah gazetesinden Hazal Ateş'in haberine göre, gençlerin çalışma hayatıyla tanışmalarını sağlamak amacıyla haziran, temmuz, ağustos aylarında toplumsal faydanın yüksek olduğu alanlarda kamu kurum ve kuruluşlarında üç ay süreyle iş imkânı sunulacak. Doğanın korunmasından kütüphane bakımına kadar renkli işlerde çalışacak öğrencilerin ilk kez sigorta girişleri de yapılmış olacak.

BAŞVURULAR YAZ YAPILACAK

Aktif işgücü hizmet yönetmeliğinde yapılan düzenlemeyle Türkiye İş Kurumu'nca düzenlenen toplum yararına programlara öğrencilerin de (lisans, önlisans) katılmasının önü açıldı. Yükseköğretim öğrencileri, yaz aylarında açılacak toplum yararına programlarına başvuru yapacak. Yönetmelikte, atılan bu adımlarla öğrencilere çalışma disiplini kazandırılacağı vurgulandı. Programlar, "doğanın korunması, kültürel mirasın restorasyonu, korunması ve tanıtılması, kütüphanelerin bakımı ve düzeni ile kamu kurumlarının kültürel ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi" gibi toplumsal faydanın yüksek olduğu alanlarda olacak.

3 AYLIK PROGRAM

Programlar en fazla 3 aylık olabilecek. Uygulama süresi içerisinde, dersleri devam eden veya zorunlu staj yapan kişiler, bu programlardan yararlanamayacak. Katılımcıya, günlük asgari ücret miktarının katılım sağlanan gün sayısı ile çarpımıyla ortaya çıkan miktar ödenecek. Hafta tatili günleri ve herhangi bir sebeple katılım sağlanmayan günler için bir ödeme yapılmayacak.

GENÇLİK AJANDASI HAZIR

Gelecek yıl için 1 milyon 250 bin kişiye iş sözü veren hükümet gençlere destek ajandasını hazırladı.

Kamu istihdam portalı daha fazla iş imkânı sunulmasını sağlayacak. . İş tecrübesi kazanım programları başlıyor. Gençlere esnek çalışma koşulları sunulacak. İşe dönüşü hızlandırma kursları düzenlenecek. Yerinden öğretmen istihdamı sağlanacak. Mesleki yeterlilik belgeli işgücü sayısı 1 milyona çıkacak. Üniversite mezunu genç işsizler de işe ilk adım projesi kapsamında 6 aya kadar işbaşı eğitim programlarına alınacak. Böylece hem mesleki deneyim kazanmaları, hem de istihdam edilmeleri sağlanacak.

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