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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)
09.01.2019 - 11:29, Son Güncelleme:

Milyonda bir görülen hastalık... İki aylıkken fark edildi

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Milyonda bir görülen hastalık... İki aylıkken fark edildi

BURSA’nın İnegöl ilçesinde milyonda bir görülen, 'İris Kolobomu' rahatsızlığıyla dünyaya gelen 6 yaşındaki Kayra Emir Polat, gözleriyle dikkat çekiyor. Çevresinde 'Kedi gözlü çocuk' olarak çağırılan Kayra Emir, gece karanlığında ışık varmış gibi gördüğünü söyledi.

Cerrah Mahallesi'nde oturan Yakup (29) ve Hilal Polat (25) çiftinin iki çocuğundan büyüğü Emir Kayra, milyonda bir görülen, 'İris Kolobomu' rahatsızlığı ile dünyaya geldi. Gözbebeğinin aşağıya doğru yayıldığı görülen Emir Kayra, görenlerin ilgisini çekiyor. Çevresinde 'Kedi gözlü çocuk' olarak adlandırılan Emir Kayra, "Geceleri karanlıkta daha güzel görebiliyorum. Işık varmış gibi görüyorum" dedi.

Baba Yakup Polat ise "Kayra doğduğunda biz de anlayamadık. İki ay geçtikten sonra gözlerindeki farklı olduğunu gördük. Doktora götürdük, 'diğer gözlere göre çok farklı' dediler. İnsanların dikkatini çekmeye başladı. Kedi gözü gibi diyenler çok oldu. Doktorlar 6 ayda bir kontrole getirmemizi söylediler. Daha ileride küçük bir ameliyat gerebilir dediler. Kayra karanlıkta gördüğünü söylüyor, nasıl gördüğünü bilmiyorum" diye konuştu.

Oğlunun sosyal medyada paylaştığı fotoğraflara büyük ilgi olduğunu belirten Yakup Polat, "Görenler, yorum yapıyor. Ajanslar bana ulaşıp, bizi davet ediyor" ifadelerini kullandı.

Milyonda bir görülen hastalık... İki aylıkken fark edildi

GÖZLERİNDE HERHANGİ BİR SORUN YOK

Göz Hastalıkları Uzmanı Operatör Doktor Ali Aghayarov, "Kayra Emir Polat'ın gözlerinde herhangi bir görme kaybı söz konusu değil, belki ilerleyen yaşlarda küçük bir operasyonla bu rahatsızlık düzeltilebilir. Kolobom göz ameliyatı, genetik özellikler, göz travması gibi nedenlerden dolayı ortaya çıkabilir. Ancak yine de çoğu kolobom vakasının bilinen bir nedeni yoktur. Bu hastalık sık görülen bir şey değil. Ama Türkiye'de ve dünyada örnekleri var" dedi.

İRİS KOLOBOMU

İris Kolobomu iris üzerinde delik ve yırtık bulunması anlamına geliyor. Kolobom kendiliğinden oluşabilir veya vücudun diğer organlarını ve dokularını etkileyen bir sendromun bir parçası olarak da ortaya çıkabilir. Iris kolobomu gözbebeğinin kenarında ikinci bir gözbebeği ya da siyah çentik gibi görünebilir. Bu gözbebeğine düzensiz bir şekil verir. Ayrıca gözbebeğinden irisin kenarına kadar iris içinde bir bölünme olarak görülebilir. Koloboma bir veya iki gözü birden etkileyebilir.

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