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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çetin AYDIN/İSTANBUL
08.08.2018 - 12:40, Son Güncelleme:

Milyon dolarlık şantaj! 'İlişki görüntülerini yayarım'

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Iraklı müteahhit A.A.H., 3 yıl birlikte olduğu Iraklı Roa'a W'dan ayrılmak istedi. Roa'a W. ve sevgilisi Eabdalkarim C. işadamını arayarak ilişki görüntülerini yayınlama tehdidiyle 1 milyon dolar istedi. Iraklı müteahhidin başvurusu üzerine Roa'a W. ve Eabdalkarim C. tatil yaptıkları Marmaris'teki otelde yakalandı. Roa'a W'nin cep telefonunda çok sayıda kişiyle birlikte olduğu cinsel içerikli görüntüler çıktı.

Irak'ta müteahhitlik yapan 52 yaşındaki A.A.H, 28 yaşındaki Roa'a W. ile 3 yıl ilişki yaşadı. Geçtiğimiz Haziran ayında Roa'a W'den ayrılmak istediğini söyledi. Bu isteği kabul etmeyen Roa'a W,"Kusura bakma ben ayrılmak istemiyorum. Elimde birlikte olduğumuz görüntüler var. Bunları internete veririm. Bana istediğim parayı vereceksin. Seni bütün ülkeye rezil ederim." dedi. İşadamı üç farklı tarihte 50 bin 500 dolar verdi. İşadamı, verdiği paraların ardından tehdidin sona erdiğini düşünürken, bir gün tanımadığı bir numaradan arandı. Karşısındaki ses elinde cinsel içerikli görüntü olduğunu, 40 bin dolar vermemesi halinde görüntüleri internete yayacağını söyledi.

İşadamı A.A.H, 3 yıl birlikte olduğu Roa'a W'nin İstanbul'da olduğu haberini aldı. İşadamı kardeşini İstanbul'a göndererek avukatıyla birlikte suç duyurusunda bulunmasını istedi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri yapılan başvuru üzerine harekete geçti. Polis, işadamının kardeşine, parayı arayan kişinin banka hesabına yatırmamasını, buluşma ayarlamasını söyledi. İşadamının kardeşi, arayan kişiyle Mecidiyeköy'de bir AVM'nin kafeteryasında randevulaştı. Para isteyen kişi kafeye geldi ancak parayı almadan randevu yerinden hızla uzaklaştı.

Randevu yerinden ayrılan kişi daha sonra tekrar arayarak, "Ben sana yalnız gel dedim. Sen adamlarınla gelmişsin. Çok öfkeliyim. Bana 1 milyon dolar vereceksin." diyerek telefonu kapattı. Polis, Roa'a W'nin Laleli'de bir otelde kaldığı belirlendi. Roa'a W'nin yanındaki kişinin de Iraklı Eabdalkarim C. olduğu tespit edildi. Yapılan araştırmada, ikilinin Esenyurt'ta bir otele kayıt yaptırdığı ancak buradan ayrıldıkları belirlendi. Derinleştirilen soruşturmada ikilinin Marmaris'te bir otelde tatil yaptığı saptandı.

Polis Muğla'ya gitti. Polis, ikili otelden çıkarken baskın düzenledi. Roa'a W. ve Eabdalkarim C. gözaltına alındı.  Yapılan aramada, üzerlerinde işadamını arayarak şantaj yaptıkları telefon bulundu. Telefon incelemesinde Roa'a W.'nin çok sayıda erkekle birlikte olduğu cinsel içerikli görüntülere ulaşıldı. 2 kişi Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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