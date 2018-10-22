'Milyar tane evladım olsa Adnan Oktar'a feda ederim' demişti! Kritik isim yakalandı
Balıkesir’de Adnan Oktar suç örgütünü öven şüpheli Nursel Tekin polis tarafından gözaltına alındı. Tekin, "Uzun yıllardır Adnan Oktar hocam ile beraberiz, onlarla olmaktan gurur duyuyorum, milyar tane evladım olsa hepsini onların yoluna feda ederim" demişti.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında sosyal medya üzerinden Adnan Oktar suç örgütünü övücü propaganda yaptığı, örgüt üyesi bazı şahıslara para gönderdiği, örgüte yapılan operasyonun ardından "Uzun yıllardır Adnan Oktar hocam ile beraberiz, onlarla olmaktan gurur duyuyorum, milyar tane evladım olsa hepsini onların yoluna feda ederim" şeklinde açıklamaları basına yansıyan şüpheli Nursel Tekin hakkında arama ve gözaltı kararı verildi. Zanlı Balıkesir’de evinde polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan Nursel Tekin İstanbul’dan gelen polis ekiplerine teslim edildi.
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