Millli Piyango en çok çıkan rakamlar neler ve nereye çıktı? 2019 yılbaşı ikramiye ne kadar?
Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi ile yeni yıla zengin olarak girme hayalini kuran binlerce kişi, şanslarını bir nebze de olsa arttırmak için en çok çıkan rakamları sorguluyor. Milli Piyango bileti tercihlerinde en çok çıkan rakamları göz önünde bulundurmak isteyen birçok kişi, internet üzerinden sorgulamalarını sürdürüyor. Peki, Milli Piyango en çok çıkan rakamlar neler ve 2019 yılbaşı büyük ikramiyesi ne kadar? İşte, o detaylar
2019 Milli Piyango çekilişi için en çok çıkan rakamlar araştırması devam ediyor. Şu ana kadar çıkmış yılbaşı büyük ikramiyelerinin bilet numaralarını merak eden vatandaşlar, internet üzerin araştırma gerçekleştiriyor. Peki, 70 milyon liralık büyük ikramiyenin dağıtılacağı 2019 Milli Piyango çekilişinde toplam dağıtılacak tutar ne kadar olacak? İşte, o detaylar
MİLLİ PİYANGO'DA EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR NELERDİR?
Son 6 yılın verilerine göre Milli Piyango büyük ikramiye çekilişinde en çok çıkan rakamlar şu şekilde;
Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2018 sonuçlarına göre 61 milyon Türk Lirasına çıkan ikramiye numarası: 9794035. Çeyrek bilet, İstanbul'a, Antalya'ya, Samsun'a ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'ine çıktı.
2017'nin Talihlilerin biletlerinden 3’ü İstanbul, 1’i Antalya’da Dönerciler Çarşısı'nda yer alan seyyar bilet standında satıldı. 2017 yılının 60 milyonluk büyük ikramiyesi 2796288 numaralı çeyrek bilete isabet etmişti.
2016'nin Milli Piyango yılbaşı çekilişinde, 55 milyon liralık büyük ikramiye kazandıran çeyrek biletlerin 3'ü İstanbul, 1'i ise Adana'dan satıldı. Çekilişin ardından, bayisi Adana olan 0556013 biletin Mersin'de satıldığı iddia edilmişti.
2015'in Milli Piyango büyük ikramiyesini kazandıran biletlerin 2'si Aydın, 1'i Niğde diğeri ise Ankara'da satılmıştı. 50 milyon liralık büyük ikramiye kazandıran biletin numarası ise 2682160 olarak ilan edilmişti.
2014 yılının Milli Piyango büyük ikramiye çekilişinde talihlilerin biletlerini Bandırma, Ankara, İzmir ve İstanbul'dan aldığı ortaya çıkmıştı. 50 milyon TL'lik büyük ikramiye, 2174451 numaralı bilete isabet etmişti.
2013 yılbaşı çekilişinde 45 milyon liralık büyük ikramiye İstanbul, İzmir, Adana ve Muğla'da satın alınan 6718374 numaralı bilete isabet etmişti.
İşte en çok çıkan rakamlar;İşte en çok çıkan rakamlar;
• 3 RAKAMI..................13 KEZ ÇIKTI
• 2 RAKAMI..................10 KEZ ÇIKTI
• 1 RAKAMI....................9 KEZ ÇIKTI
• 7 RAKAMI....................8 KEZ ÇIKTI
• 4 RAKAMI....................7 KEZ ÇIKTI
• 5 RAKAMI ...................7 KEZ ÇIKTI
I• 6 RAKAMI....................6 KEZ ÇIKTI
Milli piyango yılbaşı çekilişlerinde en az çıkan rakamlar ise 4 kez çıkan "0" ve "9" oldu.
2019 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?
Milli Piyango İdaresi'nin 2019 yılbaşı büyük ikramiyesi için 31 Aralık'ta yapılacak özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 7 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet de 100 bin liralık ikramiye verilecek.
TOPLAM 390 MİLYON 910 BİN LİRA DAĞITILACAK
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında ödenecek toplam ikramiye tutarı belli oldu. Buna göre, dağıtılacak olan ikramiye tutarının 390 milyon 910 bin lira olduğu açıklandı.
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