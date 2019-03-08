‘Milliyetçilik 82 milyonu kucaklamaktır’
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün Ankara büyükşehir belediye başkan adayı Mansur Yavaş’la birlikte Ankaralı muhtarlarla buluştu. Kılıçdaroğlu, muhtarlara şu mesajları verdi:
“Şu cümle çok önemli: ‘Hükümet destek vermezse belediye başkanı bir şey yapamaz.’ Ne demek ‘Hükümet destek vermezse...’ Vergi ödüyorsunuz, harç ödüyorsunuz. Kime ödüyorsunuz? Belediyeye ödüyorsunuz. Yani Hükümet’in desteği değil sizin desteğiniz önemli. Tam tersine bizim büyükşehir belediyelerimiz merkezi hükümete destek veriyor. Örneğin Tekirdağ. İlçelerde okullar yetersizdi, Milli Eğitim Bakanlığı da ‘Para yok’ diyor okul yapamıyordu. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi her ilçeye okul yaptı, Milli Eğitim’e teslim etti. Merkezi hükümet destek vermezse hizmet gitmez... Hikâye.
ÖNCE İNSAN
İşsizlik var, çiftçi perişan, biliyorum. Bir ülke düşünün 17 yıl tek başına yönetsin, ‘vergi’ dediler aldılar, ‘özelleştirme’ dediler yaptılar. Sizlerin vergileri ile kurulan bütün o fabrikalar satıldı, sıra geldi Tank Palet Fabrikası’nı Katarlılara satmaya. Milliyetçi dediğiniz adam Tank Palet Fabrikası’nın yabancılara satılmasına karşı çıkar. Milliyetçiyseniz önce kendi insanınıza sahip çıkacaksınız. Sen Yozgat’ın kokulu mercimeği dururken gider de Kanada’dan mercimek getirirsen ben senin milliyetçiliğini sorgularım. Silah Fabrikası’nı yabancılara satıyorsanız orada her şey biter. Kime veriyorsunuz? Katarlılara. Milliyetçilik, 82 milyonu kucaklamak ve beraber yaşamak demektir. Elektrik, su, otobüse binersiniz vergi, kefen bezi alırsınız vergi. Neymiş, vergi politikasıymış, hangi vergi politikası? ”
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