‘Milliyetçiler Günü’nde ittifak mesajı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Türkiye Cumhuriyeti kendi kaderine kendisi yön verecek, ‘cumhur ittifakı’ da istikbalin mimarı, istiklalin muhafızı olacaktır” dedi. Bahçeli, ‘3 Mayıs Milliyetçiler Günü’ dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Mayıs 1944’te komünist hedefler, kozmopolit emeller, baskı ve dayatmalar reddedilmiş, masum şekilde milli bir ruhun eşliğinde protesto edilmiştir. Tertemiz vicdanlı milliyetçi gençlerin haklı ve haysiyetli direnişleri müteakip süreçlerde işkence, zulüm, eziyet, mahrumiyet ve mahkûmiyetle örselenmeye çalışılmıştır.
Türk milletine tuzak kuranlardan hesap sormak, Türkiye’ye parmak sallayanlara haddini bildirmek tarihi bir sorumluluğumuzdur. Küresel tehditlerin, bölgesel tehlikelerin, emperyalist kuşatmaların tesirsiz hale getirilip püskürtülmesi hususunda dün olduğu gibi bugün de kararımız kesin, duruşumuz katidir. Elbette bir olacağız, sağlam birlikteliğimizle ülkemizin ve milletimizin bekasını mutlaka koruyacağız. Türkiye Cumhuriyeti kendi kaderine kendisi yön verecek, cumhur ittifakı da istikbalin mimarı, istiklalin muhafızı olacaktır. 3 Mayıs Milliyetçiler Günü’nde, en başta merhum başbuğumuz Alparslan Türkeş bey olmak üzere, 3 Mayıs’ın muhterem isimlerini rahmetle, hürmetle, hasretle anıyorum.”
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