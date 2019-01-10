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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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ANKARA (AA)
10.01.2019 - 12:20, Son Güncelleme:

Milli yazılımdan ilk mesaj: ‘Merhaba tarihi an’

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Askeri platformlar ve komuta merkezleri arasındaki taktik bilginin güvenli şekilde aktarılması amacıyla yerli ve milli taktik veri linki yazılımı geliştirildi. MilSOFT tarafından geliştirilen Link-M sayesinde NATO sistemlerindeki kullanım iznine bağlı yazılım ve donanımları kullanma zorunluluğu son bulacak, isteyen dost ve müttefik ülkelere üçüncü ülkelerin izni olmaksızın satılabilecek. Azami teorik menzile yakın değerlerde başarıyla test edilen Link-M'nin taşıdığı ilk mesaj "Merhaba tarihi an" oldu.

Askeri platformlar ve komuta merkezleri arasındaki taktik bilginin güvenli şekilde taşınması amacıyla yürütülen çalışmalarda önemli bir başarıya imza atıldı. MilSOFT tarafından yerli ve milli taktik veri linki yazılımı geliştirildi.

Sistem entegrasyonu ve yazılım geliştirme alanlarında faaliyet göstermek üzere kurulan MilSOFT, 20 yıldır özellikle savunma sanayisine özgün çözümler sunuyor.

Bugüne kadar 231 milyon dolarlık sözleşmeye imza atan şirket, yurt içinde ve dışında yazılım tabanlı çözümleriyle çok sayıda askeri platformda kritik görevler üstleniyor.

MilSOFT'un önemli çalışma alanlarından birini "taktik data linkler ve mesajlaşma" oluşturuyor. Bu kapsamda, askeri platformlar ve komuta merkezleri arasında taktik bilginin güvenli iletişimini sağlayan standart taktik veri linkleri şirket tarafından üretiliyor.

Milli yazılımdan ilk mesaj: ‘Merhaba tarihi an’

Yurt dışından tedarik edilen NATO standardı taktik veri linki sistemlerini (Link-11, Link-16 ve Link-22) yerlileştiren MilSOFT, ayrıca linkin erişim mesafesini uzatan bir işlemciyi de geliştirmeyi başardı. Şirketin 2009'dan itibaren ortaya koyduğu bu taktik veri linkleri gemi, denizaltı gibi platformlara entegre etmeye başlandı.

Söz konusu taktik veri linkleri ve erişim mesafesini artıran yazılım halen NATO tarafından kullanılıyor. Bunların diğer ülkelerde kullanımı ise izne tabi bulunuyor. Donanım ve yazılımlar her ülkeye verilmiyor, gönderilse de belli sistemlerin üzerinde hazır gidiyor. Bunlara müdahale edilemiyor ya da başka sistemlere bağlanamıyor.

MilSOFT, NATO standardı taktik veri linklerini geliştirme sürecinde elde ettiği birikimler ve Ar-Ge çalışmaları sonunda yerli ve milli yeni bir taktik veri linki ortaya koydu.

Milli yazılımdan ilk mesaj: ‘Merhaba tarihi an’

İLK MESAJLA TARİHE NOT DÜŞÜLDÜ

Link-M olarak adlandırılan ürün, sahip olduğu özelliklerle muadil ürünlerden üstünlükler barındırıyor. Türkiye'de üretilen milli telsiz, modem ve kripto sistemleriyle görev yapabilecek Link-M, askeri platformlar arasında milli linkle oluşturulan bir ağın kullanılmasına imkan verecek.

Yerli ve milli taktik veri linkinin NATO sistemlerindeki iznine bağlı yazılım/donanım kullanım zorunluğunu ortadan kaldırması ihracat konusunda da önemli bir potansiyel sunuyor. Link-M, bu özelliği sayesinde istenilen dost ve müttefik ülkelere, üçüncü ülkelerin izni olmaksızın satılabilecek.

Değişken atmosferik şartlara rağmen azami teorik menzile yakın değerlere ulaşarak başarıyla test edilen Link-M'nin taşıdığı ilk mesaj ise "Merhaba tarihi an" oldu.

MUHAREBE SAHASINDAKİ BAŞARININ ANAHTARI

Askeri sistemlerde taktik resmin ilgili paydaşlarca görülmesi, anlık karar verilmesi için hayati önem taşıyor.

Süratli iletişim, sadece sesli telsiz muhaberesiyle değil, yazılı emirlerin iletilmesi, taktik bilgilerin paylaşılması, bir geminin, uçağın radarıyla gördüğü temasın diğer dost birlikler tarafından da anında kendisi görür gibi yayımlanmasıyla sağlanıyor.

Komuta kontrol sistemleri, silah sistemleri ve istihbarat sistemleri arasında taktik bilgilerin gerçek zamanlı olarak değişimi, birlikler arasında iş birliği muharebe sahasındaki başarı için çok önemli bir parametre oluşturuyor.

SINIRLI SAYIDA ŞİRKET ARASINDA BİR TÜRK

MilSOFT, aynı zamanda dünyada sınırlı sayıda şirketin yapabildiği, farklı link sistemleri arasında bilginin güvenli ve emniyetli şekilde transfer edilmesi kabiliyetini de milli olarak sağlayabiliyor.

Şirket, milli akıllı mühimmatlar, seyir füzeleri ve hava platformları için geliştirilen ve ağ destekli harekat için önemli bir altyapı sağlayan Kement Projesi'nde de alt yüklenici olarak görev alıyor.

MilSOFT, projeye kattığı yazılım kabiliyetiyle SOM ve Atmaca füzelerinin link komutaları kullanılarak kumanda edilmesini sağlayan önemli paydaşlar arasında yer alıyor.

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