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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
09.09.2019 - 16:52, Son Güncelleme:

Milli tıbbi cihazlar Barselona'da görücüye çıktı

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Milli tıbbi cihazlar Barselona'da görücüye çıktı

Kalp hastalıklarından kaynaklanan ölümlerin azaltılması ve genel cerrahide teknolojinin arttırılması amacıyla düzenlenen "Dünya Kardiyovasküler ve Girişimsel Radyoloji Kongresi" İspanya'nın Barselona kentinde başladı.

Sağlık Federasyonu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa Kardiyovasküler ve Girişimsel Radyoloji Derneğince, Uluslararası Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve alanında uzman 440 bilim insanının yer aldığı kongre, 257 oturumdan oluşuyor.

Dünya kalp ve damar hastalıklarının tedavisinde gelinen son nokta, cerrahi müdahalelerde yeni teknolojiler ve diğer konuların ele alındığı kongrede, Türkiye'nin milli tıbbi cihazları da görücüye çıktı.

Sağlık Federasyonu öncülüğünde katılımcılara tanıtılan milli tıbbi cihazlar "Temren", "Venablok" ve "ICT", kongreye katılan bilim insanlarından tam not aldı.

"Milli cihazlardan övgüyle bahsedilmesi bizi çok mutlu etti"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sağlık Federasyonu Başkanı Raşit Dinç, dünyanın takip ettiği kongrenin kendileri açısından önemli olduğunu belirtti.

Uzun süren Ar-Ge çalışmaları sonucunda ürettikleri tamamen milli tıbbi cihazları Avrupa pazarı için görücüye çıkarma fırsatı elde ettiklerini aktaran Dinç, şunları kaydetti:
"Özellikle kalp ve damar cerrahisi için üretmiş olduğumuz milli cihazlardan övgüyle bahsedilmesi bizi çok mutlu etti. Emeği geçen tüm bilim insanlarımıza teşekkür ediyorum. 2030 yılında 22,2 milyon insanın kalp ve damar hastalıkları nedeniyle hayatını kaybedeceği tahmin ediliyor. Bu yüzden söz konusu hastalıklarla mücadelede yerli ve milli tıbbi cihazların üretilmesi, dışa bağımlılığın sona erdirilmesi bizim için elzemdir."
Kongre, 11 Eylül'de sona erecek.

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