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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Milli TF-X uçağı için ortaklık

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Milli TF-X uçağı için ortaklık

- TÜRKİYE’nin Rusya ile S-400 hava savunma sistemi alımından sonra düşündüğü bir sonraki hamleyi Rusya’nın dış ülkelerle askeri işbirliğini yürüten Rusya Federal Askeri İşbirliği Kurumu Direktörü Dimitriy Şugayev açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın salı akşamı Moskova’dan ayrılmasına rağmen burada Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir’in kaldığını vurgulayan Şugayev şunları söyledi: “Yeni projeleri masaya yatıracağız. Burada Türkiye’nin üzerinde çalıştığı milli TF-X uçağı da var. Türkiye, Rusya ile bu projede ortaklığa giderek milli uçaklarının daha ilk çıkışta 5’inci nesil olmalarını sağlamak istiyor. ABD ile Türkiye arasında F-35 uçak projesindeki tıkanıklığı bildiğimiz için bizim katkılarımızla TF-X, F-35 yerine muadili olabilecek. Bir diğer önemli konu Türkiye’nin bizden yüksek manevra kabiliyetine sahip 4’üncü nesil Su-35 avcı uçaklarıyla çok amaçlı 5’inci nesil Su-57 savaş uçağı alımları da masada olacak.”

Rusya ile Türkiye arasında askeri teknik işbirliğinin sadece uçaklarla sınırlı kalmayıp belirli ek sistemleri kapsadığını da belirten Dimitriy Şugayev, “Son yıllarda Rusya tüm dünyaya ne derece etkin elektronik muharebe silahları geliştirdiğini pratikte gösterdi. Düşman radarlarını şaşırtan ve konumlarını saptıran REP adını verdiğimiz radyo elektronik silahlar da Türkiye ile görüşülecek. Ankara’nın bu tür askeri sistemlere de ilgisi var” ifadelerini kullandı. Açıklamalarının sonunda S-400 satışında gelinen son noktayı da özetleyen Şugayev, “27 Ağustos tarihinde S-400 sistemlerinin ikinci sevkıyat faslı başlatıldı. Onlarca nakliye uçağımız sistemin parçalarını Türkiye’ye ulaştıracak. Bu süreç 2019 sonu veya 2020 başında tamamlanmış olacak. S-400 teslimatı planı hayata geçirilirken Türk askeri personelin Rusya’da sistemle ilgili eğitimi de devam ediyor. Sevkıyat tamamlandığında S-400 füzelerini işletecek Türk personel eğitimlerini tamamlayarak göreve başlamaya hazır duruma gelmiş olacak. Anlaşma zaten teslimat sürecinin böyle noktalanmasını öngörüyor” diye konuştu.

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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