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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM
22.01.2019 - 11:10, Son Güncelleme:

Dev iş birliği! Milli teknoloji için tam 342 firma bir araya geldi...

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Dev iş birliği! Milli teknoloji için tam 342 firma bir araya geldi...

Savunma, havacılık ve uzay sanayisinde faaliyet gösteren 27 firmanın katılımıyla Türkiye'nin en büyük kümelenmesi SAHA İstanbul'un üye sayısı 342'ye yükseldi.

Türkiye'nin savunma, havacılık ve uzay sanayisindeki milli teknoloji hamlesine destek vermek amacıyla faaliyet gösteren ve ülkenin en büyük kümelenmesi haline gelen Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İstanbul) yeni katılımlarla güçlendi.

Kuzey Marmara hattında yer alan sanayici, tersane, üniversite ve teknoparkların oluşturduğu potansiyelin savunma, havacılık ve uzay sanayisinde değerlendirilmesi amacıyla kurulan SAHA İstanbul'un etkinliği artıyor.     

ASELSAN, THY Teknik, Kale Kalıp, Baykar, BMC, STM, Kordsa, Petlas, Ermaksan, Durmazlar, TÜMOSAN gibi faaliyet alanlarına liderlik eden şirketleri aynı hedefte buluşturan SAHA İstanbul, geçen sürede Türkiye'nin en büyük sanayi kümelenmesi haline geldi.     

SAHA İstanbul, 2019'a 27 yeni firmanın katılımıyla büyüyerek başladı. Türkiye'nin lider havacılık sanayi şirketi Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), ülkedeki test ve değerlendirme altyapısının etkinliğinin artırılması ve güçlendirilmesi amacıyla kurulan TRTest, kümelenmenin yeni üyeleri oldu.     

Yeni üyelerle birlikte SAHA İstanbul’un üye sayısı, 11'i üniversite olmak üzere 342'ye yükseldi.     

Türkiye'nin savunma, havacılık ve uzay sanayisindeki millileştirme hamlesine katkıda bulunmak için iş birliğine katılan diğer firmalar Mahrek Teknoloji, Ortem Elektronik, Günili Yazılım, Berkin Savunma, Desi Alarm, İstanbul Silah, Bozok Savunma, Floran Kimya, Kontal Elektronik, Mir İzolasyon, BİAS Mühendislik, Vis Videsan, Gürdesan Gemi Makina, CDT Bilgi Teknolojileri, Gökçeler Makina, Özer Elektronik, Matil Malzeme, Erdem Cam, Karakamlar Havacılık, Erin Motor, Hisar Kalıp, Kastaş Sızdırmazlık, Uzmar Gemi İnşaat, Dener Makina ve Mobit Bilişim oldu.     

HÜRKUŞ, LAZER SİLAH SİSTEMLERİ, AEROJEL...     

SAHA İstanbul'un destek ve koordinasyonuyla bugüne kadar bir dizi önemli proje hayata geçirildi.     

Temel eğitim uçağı Hürkuş'un iklimlendirme ve kabin basınç sistemi için küme üyelerinden konsorsiyum kuruldu. Bu konsorsiyum TUSAŞ'ın da içinde olduğu bir şirkete dönüşüyor.     

Lazer silah sistemleriyle ilgili olarak ASELSAN, ROKETSAN, Ermaksan, TÜBİTAK BİLGEM ve Gebze Teknik Üniversitesinden oluşan bir konsorsiyum oluşturularak, TÜBİTAK Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması Programı'na başvuruldu.     

Milli katmanlı titanyum printer üretmeyi başaran Ermaksan ve ALUTİM ile 3D printer toz üretimi konsorsiyumu kuruldu.     

Savunma ve havacılık sektörü için büyük önem taşıyan ileri teknoloji ürünü yanmaz özellikteki Aerojel üretimi gerçekleştirildi. Türkiye, bu ürünü üretebilen 4 ülkeden biri haline geldi.     

Açık kaynak kodlarla milli ihtiyaçlara dönük yerli yazılım geliştirme hamlesi başlatıldı.     

Mesleki ve teknik eğitimin sanayi ile bütünleşmesi için Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli çalışma hayata geçirildi.     

HEDEF YENİ MİLLİ SİSTEMLER     

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, AA muhabirine, 27 firma tarafından kurulan SAHA İstanbul'un, geçen süre içinde gerek kümelenme olarak gerekse üyeleri aracılığıyla Türkiye'nin savunma, havacılık ve uzay sanayisindeki milli teknoloji hamlesinde önemli sorumluluklar üstlenerek, katkılar verdiğini söyledi.     

Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılarken ihracat da yapmak için yoğun çaba gösterdiklerini belirten Bayraktar, bunun karşılığını kümelenmeye gösterilen ilgiyle aldıklarını dile getirdi.     

Bayraktar, SAHA İstanbul'un kısa sürede Türkiye'nin en büyük sanayi kümelenmesi haline geldiğine işaret ederek, yeni yılla birlikte, aralarında faaliyet alanlarına öncülük eden firmaların da bulunduğu 27 yeni üyeye kapılarını açtıklarını bildirdi.     

Yeni katılımların kümelenme bünyesinde farklı iş birliği fırsatları sunacağını vurgulayan Bayraktar, "Kümelenme bünyesinde bugüne kadar gurur duyduğumuz çeşitli işlere imza atıldı. Yeni katılımlarla bunların sayısını artırmayı, savunma, havacılık ve uzay sanayisinde yerlilik oranını yükseltmeyi ve yeni milli sistemleri ülkemize kazandırmayı amaçlıyoruz." dedi.

Dev iş birliği Milli teknoloji için tam 342 firma bir araya geldi...

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