Milli takım seçmesinde skandal görüntü!

Güngören Belediyesi sınırları içindeki Tozkoparan Mahallesi’nde bulunan yüzme havuzunda bugün planlanan “Yıldız Genç ve Açık yaş Türkiye kısa kulvar milli takım seçmeleri” ve şampiyona yapılması planlanıyordu. Kent içinden ve dışarıdan onlarca yüzücü etkinliğe katılmak için sabah erken saatlerde havuzun bulunduğu binaya geldi.

Havuzda su göremeyen sporcular ve aileleri gördükleri manzara karşısında büyük şok yaşadı. Havuz iddiaya göre bir çatlaktan dışarıya sızmış ve susuz kalmıştı. Ailelerin iddiasına göre özellikle şehir dışından gelenler büyük mağduriyet yaşarken, havuzun sızan suyu da tahliye edilmeye başlandı. Veliler ise belirsizlik karşısında şaşkın.

Yarışmaya katılması işi çocuğuyla birlikte Ankara’dan gelen Metin Sarpkaya, “Ankara’dan geliyoruz. Yüzme yarışları için geldik. 13 yaş ve açık yaş olacak şekilde milli takım seçmeleri de vardı. Biz 50 metre kurbağa için gelmiştik ama bugün maalesef burada yarışların olmayacağı söylendi bize. Havuzdaki suyun dışarı sızması nedeniyle havuz boşalmış. Dolayısı ile yarışların burada yapılma ihtimalinin kalmadığı söyleniyor. Şu an haber bekliyoruz. Yetkililerden bir bilgi gelmedi henüz. Beylikdüzü’nde olma ihtimali var deniliyor. Ama henüz herhangi bir yetkili tarafından bir açıklama yapılmadı” dedi.

Yarışmacı Sarper Sarpkaya ise yarışma için geldiğini belirterek, “Ankara’dan geldik buraya baktık ama havuz bozulmuş. Havuzun suyu yok suyu çekilmiş bitmiş yani. Herhalde başka bir havuzda yapacaklardır bir çözüm bulurlar” diye konuştu.