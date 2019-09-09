Milli sporcudan laf atma cinayeti
Avrupa şampiyonu milli kick boksçu Berke Şahin (21) dün sabaha karşı Kadıköy’de kız arkadaşına laf attıkları gerekçesiyle 2 kişiyi feci şekilde dövdü, birini bıçaklayarak öldürdü.
Berke Şahin dün kız arkadaşıyla birlikte Kadıköy’deki bir doğum gününe katıldı. Saat 03.00 sıralarında eğlence mekânından çıkan Berke Şahin, yanlarından motosikletle geçen 2 kişiyle, kız arkadaşına laf attıkları gerekçesiyle kavga etti. Feci şekilde dayak yiyen 2 kişi motosikletlerine binerek kaçtı. Berke Şahin de bir arkadaşının motosikletine binerek kaçanları takip etti. Bu sırada kaçanlardan biri motosikletten inip, koşarak uzaklaşmak istedi. Berke Şahin ve arkadaşı kıstırdıkları 24 yaşındaki Ömer Özdemir’i feci şekilde bir kez daha dövdü. İddialara göre bu sırada Berke Şahin, Ömer Özdemir’i tek bıçak darbesiyle yaraladı. Berke Şahin ve arkadaşı olay yerinden motosikletle ayrıldı. Ömer Özdemir yandaki bir otoparka giderek yardım istedi.
Ömer Özdemir
HASTANEYE GİDEMEDİ
Ambulansla hastaneye kaldırılırken de hayatını kaybetti. Kavga sırasında elinden yaralanan Berke Şahin, tedavi için gittiği hastanede gözaltına alındı. Öte yandan olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde yaşanan kovalamaca ardından sporcu Şahin’in, Ömer Özdemir’i darp ettiği ve motosikletlerle olay yerinden ayrıldığı, Ömer Özdemir’in yaralı olarak ayağa kalktığı ve polis ambulans ekiplerinin olay yerine geldiği görülüyor.
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