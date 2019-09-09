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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çetin AYDIN/İSTANBUL
09.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Milli sporcudan laf atma cinayeti

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Milli sporcudan laf atma cinayeti

Avrupa şampiyonu milli kick boksçu Berke Şahin (21) dün sabaha karşı Kadıköy’de kız arkadaşına laf attıkları gerekçesiyle 2 kişiyi feci şekilde dövdü, birini bıçaklayarak öldürdü.

Berke Şahin dün kız arkadaşıyla birlikte Kadıköy’deki bir doğum gününe katıldı. Saat 03.00 sıralarında eğlence mekânından çıkan Berke Şahin, yanlarından motosikletle geçen 2 kişiyle, kız arkadaşına laf attıkları gerekçesiyle kavga etti. Feci şekilde dayak yiyen 2 kişi motosikletlerine binerek kaçtı. Berke Şahin de bir arkadaşının motosikletine binerek kaçanları takip etti. Bu sırada kaçanlardan biri motosikletten inip, koşarak uzaklaşmak istedi. Berke Şahin ve arkadaşı kıstırdıkları 24 yaşındaki Ömer Özdemir’i feci şekilde bir kez daha dövdü. İddialara göre bu sırada Berke Şahin, Ömer Özdemir’i tek bıçak darbesiyle yaraladı. Berke Şahin ve arkadaşı olay yerinden motosikletle ayrıldı. Ömer Özdemir yandaki bir otoparka giderek yardım istedi.

Milli sporcudan laf atma cinayeti

Ömer Özdemir

HASTANEYE GİDEMEDİ

Ambulansla hastaneye kaldırılırken de hayatını kaybetti. Kavga sırasında elinden yaralanan Berke Şahin, tedavi için gittiği hastanede gözaltına alındı. Öte yandan olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde yaşanan kovalamaca ardından sporcu Şahin’in, Ömer Özdemir’i darp ettiği ve motosikletlerle olay yerinden ayrıldığı, Ömer Özdemir’in yaralı olarak ayağa kalktığı ve polis ambulans ekiplerinin olay yerine geldiği görülüyor. 

Milli sporcunun 'yan baktın' kavgası cinayetle sonuçlandıMilli kick boksçu Berke Şahin caddede yan baktın kavgasına tutuştuğu Ömer Özdemir'i önce darp edip bıçakladı. Hastaneye kaldırılan  Özdemir,  tüm müdahalalere rağmen kurtulamadı. Şahin ve bir arkadaşının kovaladıktan sonra yakaladıkları Ömer Özdemir'i darp etmeleri güvenlik kamerasına yansıdı. Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK İSTANBUL, (DHA) Kadıköy'de kız arkadaşıyla birlikte bir eğlence mekânından çıkan milli kick boksçu, iddialara göre kendilerine yan baktıkları gerekçesiyle motosikletli iki kişiyle önce tartıştı ardından bu  kişileri darp etti. Kavga sonrası  kaçan bu kişileri  motosikletle de takip eden milli sporcu, yakaladığı birini darp ettikten sonra  bıçaklayarak olay yerinden ayrıldı. Bıçaklanan Ömer Özdemir kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Olay saat 03.00 sıralarına Kadıköy'de meydana geldi. İddialara göre milli kick boksçu Berke Şahin, kız arkadaşıyla, yakın arkadaşlarının doğum gününü kutlamak için bir eğlence mekânına gitti. Şahin, parti çıkışında, kendilerine yan baktıkları gerekçesiyle oradan geçen bir motosiklet üzerindeki iki kişiyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve milli sporcu kavga ettiği kişileri darp etmeye başladı. Daha sonra iki kişi motosikletle olay yerinden kaçtı. Hırsını alamayan kick boksçu, o sırada yanına gelen 2 motosikletli arkadaşından birinin  motosikletinin arkasına binerek kaçan kişileri kovalamaya başladı. Berke Şahin, kaçan motosikletlilerden birinin indiğini ve yaya olarak kaçmaya başladığını fark etti. Şahin ve diğer motosikletteki arkadaşlarından biri, motosikletten inerek kaçan kişiyi yaya olarak kovalamaya başladı. Şahin'in arkadaşı kaçan kişiyi bir otoparkta yakaladı ve darp etmeye devam etti. Arkadan gelen Şahin de yerdeki kişiye vurmaya başladı. Yakaladığı kişiyi darp ettikten sonra bıçaklayan Şahin motosiklete binerek olay yerinden ayrıldı. Adının Ömer Özdemir olduğu belirlenen yaralı, Şahin gittikten sonra ayağa kalktı. Otoparkta bulunan görevli sağlık ve polis ekiplerine haber verirken,  yaralı tekrar yere yığıldı.  Ömer Özdemir (24) olay yerine gelen ambulansla Haydarpaşa Numune Hastanesine kaldırıldı. Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 
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