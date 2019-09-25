Milli sporcu tercihleri başladı.. İşte Yükseköğretim programları ve kontenjanları
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2019-YKS kapsamında, spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar için spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemi başvuruları başladı. ÖSYM'nin resmi internet adresinden kontenjan bilgileri de il il açıklandı. İşte Yükseköğretim programları ve kontenjanları
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) milli sporcu yerleştirme işlemleri için adaylardan tercihler alınmaya başlandı. Spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yapılacak yerleştirme için, adaylar ÖSYM'nin internet sitesinden 30 Eylül'e kadar tercih başvurusu gerçekleştirebilecek. İşte, YKS milli sporcu tercihleri hakkında tüm ayrıntılar...
YKS Milli Sporcu Yerleştirme İşlemleri: Tercihlerin Alınması
2019-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunun 7.4 maddesine göre spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar için spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemi için başvurular, 24-30 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda bireysel olarak yapılacak tercihler işleme alınacaktır. Tercih işlemi, 30 Eylül 2019 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir. Başvuruları Merkezimizce kabul edilen adaylar, tercihlerini yukarıda belirtilen tarihler arasında ÖSYM'nin; https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak bireysel olarak internet aracılığıyla yapacaklardır.
Adaylar en fazla 8 tercih yapabileceklerdir. Engelli Adaylar, Tabloda yer alan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programlarını tercih edemeyeceklerdir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar tercih süresi içinde tercihlerini değiştirebileceklerdir.
Tercihlerle ilgili genel bilgiler ile tercih edilebilecek yükseköğretim programlarına ve bu programların koşul ve açıklamalarına aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir.
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