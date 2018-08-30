Milli sporcu eski sevgilisinden korunma istedi: Hakaret ve tehdit ediyor
Milli sporcu Öykü B. (34), eski erkek arkadaşı Burak P.’nin kendisine ağır hakaretler ettiğini iddia ederek hem şikâyetçi oldu hem de korunma talebinde bulundu.
Öykü B. İstanbul Aile Mahkemesi’ne verdiği dilekçede 3 aydır birlikte olduğu Burak P.’den geçen hafta ayrıldığını belirtti. Ayrılığı kabul etmek istemeyen eski erkek arkadaşının tehdit ve hakarette bulunduğunu söyleyen Başar “Ben milli sporcuyum ve yakında ülkemi temsil edeceğim. Ancak bu kişi benim bütün motivasyonumu düşürmektedir” dedi.
Mahkeme Burak P.’nin 3 ay süreyle Öykü B.’ye yönelik olarak şiddet tehdit hakaret, aşağılama içeren davranışlarda bulunmamasına, konutuna ve işyerine yaklaşmamasına karar verdi.
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