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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.03.2019 - 14:58, Son Güncelleme:

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavları ne zaman?

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Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavları ne zaman?

Geçen yıl ilk kez uygulanan ve askeri öğrenci adaylarının merak ettiği 'Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav tarihleri ne zaman?' sorusu ÖSYM’nin yaptığı açıklama ile son buldu. Askeri öğrenci adaylarının heyecanla beklediği Milli Savunma Üniversitesi sınav tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı. İşte adayların beklediği Milli Savunma Üniversitesi sınav tarihleri…

Milli Savunma Üniversitesi sınav başvuru süreleri sona erdi. Askeri öğrenci adaylarının heyecanlı bekleyişi devam ederken sınav takvimi de ÖSYM tarafından açıklandı. Milli savunma üniversitesi sınavları ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

MSÜ SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM’nin yaptığı açıklamaya göre ,2019-2020 eğitim-öğretim yılında Milli Savunma Üniversitesi'nce 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla, ÖSYM tarafından 7 Nisan 2019 tarihinde Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2019-MSÜ) yapılacak. Sınava başvurular, 16 Ocak-27 Şubat 2019 tarihleri arasında alınacak olup adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden uygulanacak.

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ SINAVINDA KAÇ SORU SORULACAK?

Bu yıl ikinci kez yapılacak olan Milli Savunma Üniversitesi sınavlarında askeri öğrenci adaylar ı135 dakikalık sürede ter dökecek.

Testin alt testleri ve soru sayıları aşağıdaki gibi olacaktır:

Türkçe (40 soru)
Sosyal Bilimler
Tarih (5 soru)
Coğrafya (5 soru)
Felsefe (5 soru)
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (veya ilave Felsefe soruları) (5 soru)
Temel Matematik (40 soru)
Fen Bilimleri
Fizik (7 soru)
Kimya (7 soru)
Biyoloji (6 soru)

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