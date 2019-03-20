Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavları ne zaman?
Geçen yıl ilk kez uygulanan ve askeri öğrenci adaylarının merak ettiği 'Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav tarihleri ne zaman?' sorusu ÖSYM’nin yaptığı açıklama ile son buldu. Askeri öğrenci adaylarının heyecanla beklediği Milli Savunma Üniversitesi sınav tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı. İşte adayların beklediği Milli Savunma Üniversitesi sınav tarihleri…
Milli Savunma Üniversitesi sınav başvuru süreleri sona erdi. Askeri öğrenci adaylarının heyecanlı bekleyişi devam ederken sınav takvimi de ÖSYM tarafından açıklandı. Milli savunma üniversitesi sınavları ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.
MSÜ SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?
ÖSYM’nin yaptığı açıklamaya göre ,2019-2020 eğitim-öğretim yılında Milli Savunma Üniversitesi'nce 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla, ÖSYM tarafından 7 Nisan 2019 tarihinde Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2019-MSÜ) yapılacak. Sınava başvurular, 16 Ocak-27 Şubat 2019 tarihleri arasında alınacak olup adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden uygulanacak.
MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ SINAVINDA KAÇ SORU SORULACAK?
Bu yıl ikinci kez yapılacak olan Milli Savunma Üniversitesi sınavlarında askeri öğrenci adaylar ı135 dakikalık sürede ter dökecek.
Testin alt testleri ve soru sayıları aşağıdaki gibi olacaktır:
Türkçe (40 soru)
Sosyal Bilimler
Tarih (5 soru)
Coğrafya (5 soru)
Felsefe (5 soru)
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (veya ilave Felsefe soruları) (5 soru)
Temel Matematik (40 soru)
Fen Bilimleri
Fizik (7 soru)
Kimya (7 soru)
Biyoloji (6 soru)
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