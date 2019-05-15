Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihlerinde son gün ne zaman? Sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2019-MSÜ) sonuçlarının açıklanması ile, adaylar, tercih işlemlerini gerçekleştirdi. Sınav tercihlerini tamamlamayan adaylar MSÜ tercihlerinde son tarih, tercihlerini tamamlayanlar ise sonuçların açıklanacağı zaman ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki, MSÜ tercihleri ne zaman bitecek? Sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? İşte, o konu ile ilgili bilgiler.
ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2019-MSÜ sınavına giren ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde istihdam edilme hayali kuran gençler, tercih süreci ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Sınav stresini geride bırakan adayların gözü tercih sonrası sürece çevrildi. İşte, MSÜ tercihlerinin açıklanacağı ve tercihlerin son bulacağı tarihle ilgili merak edilenler.
MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?
2019-MSÜ’ye katılan adaylardan ilgili MSÜ ağırlıklı puanları hesaplanan adaylar tercih yapabilecektir. Adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 29 Nisan 2019 - 17 Mayıs 2019 (saat 23:59’a kadar) yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar, 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.
Adaylar Harp Okulları için;
- Kara Harp Okulu (KHO),
- Deniz Harp Okulu (DHO),
- Hava Harp Okulu (HHO),
- Sahil Güvenlik (Deniz Harp Okulunda eğitim alacaktır.)
Astsubay Meslek Yüksekokulları için;
- Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu (Kara Asb.MYO),
- Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu (Deniz Asb.MYO),
- Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu (Hava Asb.MYO),
- Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu (Bando Asb.MYO),
- Sahil Güvenlik (Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulunda eğitim görecektir.)
tercihi yapabilecektir.
2’NCİ SEÇİM AŞAMALARININ DEĞERLENDİRMESİ VE SONUÇLARIN İLANI
1) Adaylar tercih ettiği okullara Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecektir.
Aday Değerlendirme Puanı;
a) Üniversite Sınavı Puanı: Harp Okulları YKS (TYT+AYT), Astsubay Meslek
Yüksekokulları için TYT ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu için TYT ve Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı puanı,
b) Fiziki Yeterlilik Testi Puanı
c) Mülakat Puanından oluşmaktadır.
ç) Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları için gerek duyulduğu takdirde, TYT ve AYT puanlarında MSB tarafından yerleştirme taban puanı belirlenebilecektir.
MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSÜ tercihleri, 17 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Geçtiğimiz yıl da 18 Mayıs tarihinde sona eren tercih sürecinin ardından sonuçlar, 11 Haziran'da açıklanması beklenirken, 21 Haziran tarihinde öğrencilerin erişimine açılmıştı.
Bu bilgiler göz önünde bulundurulduğunda, MSÜ tercih sonuçlarının 10 Haziran Pazartesi günü açıklanması öngörülebilir.
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